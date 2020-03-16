Показать поддержку и сплоченность! Президент Кальюлайд призвала всех помахать вечером из окна фонариками

"Так мы сможем выразить поддержку тем, кто изо дня в день, работая на передовой, обеспечивает жизнедеятельность общества. Мы сможем также показать, что мы неравнодушны и нас беспокоит то, как идут дела у соседа по улице или по двору", - написала Кальюлайд в социальных сетях.

"Мы находимся в кризисе, подобный которому никто еще не переживал. Для того, чтобы нашему обществу из него по возможности безболезненно выйти, недостаточно решений кризисной комиссии, рекомендаций и распоряжений чиновников, внести вклад может и должен каждый.

Вклад каждого человека различный, но однозначно необходимый. Начиная с сокращения социального общения и звонка родителям и пожилым родственникам", - сказала Кальюлайд.

Впервые проводимая сегодня вечером в 20.00 акция "Помаши, потому что заботишься!" даст возможность выразить поддержку тем сотням и тысячам людей, которые ежедневно прилагают усилия, рискуя своим здоровьем, чтобы наше общество функционировало и оказывались жизненно важные услуги - медикам, работникам детских садов, сотрудникам оперативных служб, водителям общественного транспорта, продавцам магазинов, работникам служб доставки и многим другим. Это даст и всем нам возможность показать, что в тяжелые моменты мы сплочены.

"#LehvitaSestHoolid

Как увидите огоньки, сделайте фотографии, и постите их с этим хэштегом", - призвала Кальюлайд.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!