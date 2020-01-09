09.01.2020, 15:16
Пойманный на плагиате Райнер Вакра написал новую дипломную работу
Социал-демократ Райнер Вакра, оказавшийся в начале прошлого года в центре скандала с плагиатом, сдал сегодня новую дипломную работу.
Социал-демократ Райнер Вакра, оказавшийся в начале прошлого года в центре скандала с плагиатом, сдал сегодня новую дипломную работу.
Если все пройдет хорошо, то Вакра сможет восстановить аннулированный диплом и не лишиться степени магистра.
”Готово и сдано. Защита уже через две недели. Держим кулаки!” — написал Вакра в социальных сетях.
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