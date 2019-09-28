28.09.2019, 15:50

Пойманного в Валгамаа российского медведя кормят живыми перепелками и никак не могут отправить на родину


rus.delfi.ee
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Alaveski loomapargi loomad, juuni 2019
Alaveski loomapargi loomad, juuni 2019Foto: Anton Klink, anton.klink@gmail.com

В Таллиннском зоопарке давно нет бурых медведей, однако сейчас появилась причина посетить старые медвежьи клетки, так как именно в них ждет российской визы молодой медведь Проша, который этим летом пугал жителей Валгамаа, пишет rus.err.ee.

Несколько недель назад медведь Проша, перебравшийся летом через границу из России и пойманный в Валгамаа, получил от ветеринарного департамента разрешение выйти из карантинной зоны, но оформление российской визы для медведя проходит гораздо дольше, чем для человека.

Если сначала косолапому, повадившемуся искать пропитание в садах и помойках, в зоопарке давали обычную еду для медведей, то затем по просьбе российской стороны из меню убрали творог, так как его в лесу не достать.

Прошу кормят продуктами, которые можно найти в природе — желудями, ягодами шиповника, яблоками, рябиной. Раз в неделю ему дают живых перепелов, чтобы у животного перед переездом в лес сохранился охотничий инстинкт.

Медведь привык к своему временному дому и постоянным зрителям.

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