Пойманного в Валгамаа российского медведя кормят живыми перепелками и никак не могут отправить на родину

Несколько недель назад медведь Проша, перебравшийся летом через границу из России и пойманный в Валгамаа, получил от ветеринарного департамента разрешение выйти из карантинной зоны, но оформление российской визы для медведя проходит гораздо дольше, чем для человека.

Если сначала косолапому, повадившемуся искать пропитание в садах и помойках, в зоопарке давали обычную еду для медведей, то затем по просьбе российской стороны из меню убрали творог, так как его в лесу не достать.

Прошу кормят продуктами, которые можно найти в природе — желудями, ягодами шиповника, яблоками, рябиной. Раз в неделю ему дают живых перепелов, чтобы у животного перед переездом в лес сохранился охотничий инстинкт.

Медведь привык к своему временному дому и постоянным зрителям.