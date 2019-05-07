Поисковики из клуба Otsing передали останки двух павших советских воинов их родственникам в Россию  

Останки неизвестных на тот момент бойцов обнаружили поздней осенью 2017 года в 20 километрах от Нарвы.

Идентифицировать найденные поисковиками останки удалось по номерам обнаруженных при них наградам. Помогли в этом эстонским коллегам россияне, откликнувшись на призыв членов клуба Otsing на форуме soldat.ru. Оба бойца числились пропавшими без вести. Имя майора Шарыпина Афанасия Васильевича, 1916 года рождения, начальника штаба 104-го минометного полка, установили по номеру ордена Отечественной войны I степени, сержанта Артемьева Евгения Никандровича, 1924 года рождения, — по номерам наград — "За боевые заслуги" и "За Оборону Ленинграда".

Руководитель клуба Otsing Игорь Седунов отмечает, что передача останков советских бойцов российской стороне возможна только в том случае, если удается найти их родственников в Российской Федерации. Примечательно, что родственница майора Шарыпина несколько лет разыскивала хоть какие-то сведения о нем, а о том, что останки обнаружены эстонскими поисковиками узнала от своей знакомой по порталу ”Одноклассники”, активной участницы поискового движения россиянки Натальи Кругловой, отреагировавшей в свою очередь на призыв Otsing на soldat.ru.