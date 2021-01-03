Похороны в коронавирусное время: гробы не открывают, к столу не садятся, предпочитают кремацию

Островитянину Рудольфу Сеппу было 34, когда умерла его мать. Было всё, как полагается: прощание в церкви под органную музыку, открытый гроб, на похоронах — 30 человек, накрыли поминальный стол. Захоронили в гробу на кладбище. "Скорбящим важно увидеть ушедшего в последний раз", — отмечает Сепп, и он знает, о чем говорит — последние 20 лет мужчина работает организатором похорон. В своей работе он не спрашивает, от чего скончался человек.

Но то, как Сепп похоронил недавно свою мать — становится все более редким явлением. Особенно сейчас, во времена коронавируса.

"Предпочитаем, чтобы гроб не открывали"

"Если скончавшийся был болен коронавирусом, то мы предпочитаем, чтобы во время прощания гроб не открывали", — сказали Eesti Ekspress в Таллиннском крематории. То же самое говорит и директор Тартуского крематория Андрес Тыниссоо, но добавляет, что если скорбящие очень этого хотят, то гроб открывают.

Департамент здоровья в своих свежих (разосланных в похоронные бюрю в понедельник) рекомендациях, касающихся умерших от коронавируса, советует "по возможности минимизировать процедуры, предполагающие прямой контакт с трупом" — обмывание, бритье и т.п. Упоминается, что "наиболее предпочтительным является кремирование".

Это означает, что в идеале надо бы умершего, если близкие не возражают, в закрытом гробу без переодеваний и прощаний в том же виде, как он прибыл из больницы, отправлять на кремацию.

Сепп отмечает, что такой вариант может быть очень тяжелым для близких усопшего. К примеру, в его случае, когда умирала мама (ей было за 70), ее состояние ухудшалось настолько быстро, что из-за карантина близкие не смогли даже с ней попрощаться, а увидели пожилую женщину только в гробу.

По тем же причинам стали более редкими случаи приглашение музыкантов, отпевание, да и всякие действия, которые предполагают повышение присутствующими голоса.

Поминальные столы стали короче.

И люди всё чаще заказывают вместо обычных похорон в гробу — кремацию.

Достойные проводы в последний путь

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала осенью рекомендации по похоронам умерших от коронавируса. Работникам, занимающимся подготовкой умершего к прощанию (помывка, обрезания ногтей, бритье), советуют носить средства индивидуальной защиты, в том числе перчатки, защитый костюм, маски.