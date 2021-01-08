Погода на выходных: сильные морозы отпустят только ко вторнику

Суббота, 09.01

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -3..-9, в Центральной и Восточной Эстонии местами -12°С.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно на северном побережье, пройдёт слабый снег. Ветер северо-восточный 3-9, на побережье порывами 12 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха на западе Эстонии -2..-7, по востоку -7..-10°С.

Воскресенье, 10.01

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдёт небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, утром на островах ветер южной четверти до 11 м/с. Температура воздуха -6..-11, на востоке страны -11..-16, по западу островов 0..-5°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт слабый снег, на островах также мокрый снег. Вечером по западу Эстонии станет более облачно и вероятность осадков увеличится. Усилится южный и юго-восточный ветер 5-11, на побережье порывы 14, на отсровах до 17 м/с. Температура воздуха -4..-8, на востоке Эстонии -9..-14, по западу островов -3..+2°С.

Понедельник, 11.01

Ночью: Облачно с прояснениями. Начиная с запада Эстонии на восток будет смещаться зона с осадками в виде снега и мокрого снега, временами метель, на побережье возможен дождь. Ветер южный и юго-восточный 5-11, в прибрежных раойнах порывы 14-17 м/с, после полуночи на островах ветер повернёт на западный и юго-западный и ослабеет. Температура воздуха на западе Эстонии -2..-7, на островах местами +2, на востоке -8..-13, местами -15°С.

Днем: Облачно. До обеда во многих местах снег и мокрый снег. Вечером, к западу Эстонии подойдёт новая порция осадков, местами метель. Ветер южной четверти 4-8, на побережье порывы 12 м/с, после обеда усилится юго-восточный ветер 6-11, порывы 14, на островах и побережье 9-14, порывы 20 м/с. Температура воздуха -2..+2, по северо-востоку Эстонии до -5°С.

Вторник, 12.01

Ночью: Облачно. Пройдёт снег и мокрый снег, местами метель, по западу страны возможен также дождь. Ветер южный и юго-восточный 6-11, порывы 14, на островах и побережье 9-14, порывы до 20 м/с, после полуночи повернёт на островах к юго-западному и ослабеет. Температура воздуха -3..+2°С.