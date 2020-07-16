Погибший в Донбассе гражданин ЭР мечтал взять в жены украинку и вернуться в Таллинн

13 июля в Донбассе погиб гражданин Эстонии Николай Ильин. В зоне боевых действий Ильин находился в качестве медика — он оказывал помощь раненым военнослужащим Вооруженных сил Украины. Медик с позывным ”Эстонец” планировал взять в жены украинку и вернуться в Эстонию. ”А если меня убьют, то кремируйте меня и развейте прах над Украиной, Беларусью и Эстонией”, — завещал он. RusDelfi поговорил с лучшим другом Николая Ильина.
”Мы познакомились с Міколой (Николай на украинском, — прим. RusDelfi) в 2006 году. Это было весной, в марте, когда в Минске как раз проходила оппозиционная акция протеста, в которой он принимал участие. Там Міколу жестоко избили, после чего он попал в больницу. Потом сбежал в Киев, наверное, через Россию. В Киеве проходила акция в поддержку белорусов, он на ней присутствовал. Вот там мы и познакомились”, — вспоминает лучший друг погибшего Максим Пчелов, который на тот момент был студентом Аграрного университета, учился на пасечника.
С Николаем они одногодки, оба 1984 года рождения. По словам Пчелова, Ильин поехал в Эстонию, чтобы получить политическое убежище. После переезда Ильина в Таллинн лучшие друзья на некоторое время потеряли связь. ”Мы дружили, скажем так, с большим перерывом, но духовно остались очень близкими. Он реально очень светлый человек, это сложно …”, — с трудом произносит Максим Пчелов.
”Общение восстановилось только в 2014 году, когда, как вам известно, на Украину напала Россия. Он мне позвонил, после чего мы связались через Facebook. Он интересовался, что у нас происходит, описывал, какая ситуация в Эстонии, в Таллинне”, — вспоминает Пчелов.
В 2018 году Николай сообщил Максиму, что собирается ехать в Киев. Из переписки стало ясно, что он собирается в зону боевых действий. По словам Максима Пчелова, его друга сильно беспокоило происходящее в Донбассе.
В 2018 году Николай сообщил Максиму, что собирается ехать в Киев. Из переписки стало ясно, что он собирается в зону боевых действий.
”Потому что Россия проникает во все постсоветские страны и не дает покоя ни вам, прибалтам, ни нам, украинцам. О белорусах я вообще молчу. Николая это очень сильно бесило, поэтому он боролся. Видимо, он решил реализовать этот вопрос на фронте”, — рассуждает Пчелов, но при этом делает акцент на том, что Ильин не хотел стрелять и убивать, потому и выучился на медика, чтобы помогать раненым солдатам.
”Он сам разрабатывал методички и пособия для солдат, собирал их по собственной инициативе в группы, обучал. Его цель была, чтобы каждый солдат умел сам себя спасти. Он рассказывал, какую нужно иметь аптечку, какое снаряжение, как оказать помощь ближнему, — рассказывает Пчелов о том, чем занимался его друг в зоне боевых действий. — В армии, вы сами понимаете, инициатива наказуема. Были определенные проблемы с этим. Но он выбивал, пробивал это все. Он сам был полностью оснащен снаряжением. У него был специальный рюкзак, который был упакован по максимуму. Он даже мне лично в автомобильную аптечку дал Celox (кровоостанавливающее средство), ”Турникет” (жгут) и сказал, что они обязательно должны быть у меня в машине”.
По словам Пчелова, у Ильина был контракт с Вооруженными силами Украины, он получал зарплату, однако довольно смешную: 10–12 тысяч гривен. Это примерно 323–387 евро. Все эти деньги он тратил на снаряжение, на помощь, на медицину. Ничего не откладывал, поскольку понимал, что, когда находишься в зоне боевых действий, сбережения могут и не понадобиться. Однако у него были мечты и планы на будущее, не связанные с войной. Он хотел жениться на украинке, завести семью. ”У него такая отдельная любовь к Украине, но он все время вспоминал Эстонию и хотел туда вернуться. О Белоруссии он даже как-то меньше говорил. Много мне рассказывал об Эстонии, о Таллинне. Звал туда съездить”, — вспоминает Пчелов.
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У него такая отдельная любовь к Украине, но он все время вспоминал Эстонию и хотел туда вернуться
Друзья общались часто, переписывались раз в два дня в мессенджерах. ”Но я у него никогда не спрашивал, как там на войне, или что-то еще такое. Я ему рассказывал о своей жизни, а он мне сбрасывал какие-то фотографии — как он обучает солдат и т. д. Когда он приезжал в отпуск, мы вместе проводили время. Он и ночевал у меня, и на свою пасеку я его привозил. То есть я его пытался как-то реабилитировать и успокоить”, — рассказывает друг погибшего.
По словам Пчелова, по состоянию на 16 июля, три дня спустя после смерти, тело Ильина до сих пор находилось на другой стороне. Сейчас Пчелов ждет, когда тело его друга передадут украинской стороне. Ильин понимал, что находится в зоне боевых действий, поэтому завещал своему лучшему другу: ”Если меня убьют, то кремируйте меня и развейте прах над Украиной, Беларусью и Эстонией”.
Николай Ильин был гражданином Эстонии. Эту информацию подтвердил эстонскому общественному деятелю Евгению Криштафовичу командир батальона ВСУ, в котором состоял Ильин. ”Мне прислали фото его эстонской ИД-карты, на которой указано наличие эстонского гражданства”, — говорит Криштафович, который подтверждает, что тело погибшего украинской стороне по состоянию на 13:00 16 июля пока не передали.