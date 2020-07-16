Погибший в Донбассе гражданин ЭР мечтал взять в жены украинку и вернуться в Таллинн

”Мы познакомились с Міколой (Николай на украинском, — прим. RusDelfi) в 2006 году. Это было весной, в марте, когда в Минске как раз проходила оппозиционная акция протеста, в которой он принимал участие. Там Міколу жестоко избили, после чего он попал в больницу. Потом сбежал в Киев, наверное, через Россию. В Киеве проходила акция в поддержку белорусов, он на ней присутствовал. Вот там мы и познакомились”, — вспоминает лучший друг погибшего Максим Пчелов, который на тот момент был студентом Аграрного университета, учился на пасечника.

2006 год. Фото сделано в день знакомства Николая и Максима Фото: Максим Пчелов

С Николаем они одногодки, оба 1984 года рождения. По словам Пчелова, Ильин поехал в Эстонию, чтобы получить политическое убежище. После переезда Ильина в Таллинн лучшие друзья на некоторое время потеряли связь. ”Мы дружили, скажем так, с большим перерывом, но духовно остались очень близкими. Он реально очень светлый человек, это сложно …”, — с трудом произносит Максим Пчелов.

”Общение восстановилось только в 2014 году, когда, как вам известно, на Украину напала Россия. Он мне позвонил, после чего мы связались через Facebook. Он интересовался, что у нас происходит, описывал, какая ситуация в Эстонии, в Таллинне”, — вспоминает Пчелов.

Лучшие друзья — Николай (слева) и Максим Фото: Максим Пчелов

В 2018 году Николай сообщил Максиму, что собирается ехать в Киев. Из переписки стало ясно, что он собирается в зону боевых действий. По словам Максима Пчелова, его друга сильно беспокоило происходящее в Донбассе.

В 2018 году Николай сообщил Максиму, что собирается ехать в Киев. Из переписки стало ясно, что он собирается в зону боевых действий.

”Потому что Россия проникает во все постсоветские страны и не дает покоя ни вам, прибалтам, ни нам, украинцам. О белорусах я вообще молчу. Николая это очень сильно бесило, поэтому он боролся. Видимо, он решил реализовать этот вопрос на фронте”, — рассуждает Пчелов, но при этом делает акцент на том, что Ильин не хотел стрелять и убивать, потому и выучился на медика, чтобы помогать раненым солдатам.

”Он сам разрабатывал методички и пособия для солдат, собирал их по собственной инициативе в группы, обучал. Его цель была, чтобы каждый солдат умел сам себя спасти. Он рассказывал, какую нужно иметь аптечку, какое снаряжение, как оказать помощь ближнему, — рассказывает Пчелов о том, чем занимался его друг в зоне боевых действий. — В армии, вы сами понимаете, инициатива наказуема. Были определенные проблемы с этим. Но он выбивал, пробивал это все. Он сам был полностью оснащен снаряжением. У него был специальный рюкзак, который был упакован по максимуму. Он даже мне лично в автомобильную аптечку дал Celox (кровоостанавливающее средство), ”Турникет” (жгут) и сказал, что они обязательно должны быть у меня в машине”.