Поездка на Elron обернулась приключением: пассажиры попали домой только в середине ночи

Поезд выехал из Таллинна в 21:35. На отрезке Кулли-Арукюла произошла техническая неполадка, из-за чего поезд не смог продолжить движение. Как рассказал Delfi читатель, пассажиров оставили без какой-либо информации.

"В поезде ни разу не было слышно хотя бы фразы "приносим извинения за неудобство". Попросил у персонала воды, ответили — ее нет", — возмущается читатель.

По его словам, по информационному номеру Elron сообщили, что поезд будет отбуксирован к остановке к остановке Лагеди, куда приедут автобусы и повезут дальше пассажиров. В итоге же автобусы не приехали, а в Лагеди пассажиров пересадили на другой поезд.

"Я живу в Тапа. Мой поезд должен был прибыть на место в 22:33, но на самом деле мы попали туда в 2:15. Я ехал с работы и не ел, сидеть в поезде было сущей пыткой, в информационном вакууме. Спросив Elron о компенсации, получил ответ, конечно же, что возвратят стоимость билета", — рассказывает читатель.

Он считает, что вся эта ситуация и поведение Elron были просто смехотворны.

Elron: в автобусах не было достаточного количества мест

Elron сообщила, что в вечер пятницы сразу несколько вещей пошли не так. При возникновении поломки фирма тут же начал заказывать автобусы, но в отправленных на место автобусах не было достаточно мест для всех пассажиров, а у автобусных фирм в вечернее время больше не было автобусов. Поэтому было решено отправить на место поезд, который прибыл на место раньше, чем приехал бы автобус.