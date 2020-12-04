Поезда Elron перейдут на новое расписание: движение станет более плотным, а поездки более короткими

”Больше всего пассажиры ожидают быстрых сообщений. Поэтому я очень рад, что нам удается все в большей степени предлагать это благодаря работам по ремонту железной дороги. Несколько сократится продолжительность поездки как в Тарту, так и в Нарву, и, кроме этого, мы ждем появления на линии между Таллинном и Тарту нового поезда-экспресса, — сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго. — Каждый год мы стараемся добавлять одно дополнительное отправление в расписания линий между крупнейшими городами Эстонии. В прошлом году уплотнилось движение между Таллинном и Нарвой, и теперь мы сделали это на линии между Таллинном и Тарту, пользующейся наибольшей популярностью среди пассажиров. Мы надеемся, что все это поможет снова увеличить количество пассажиров”.

Более быстрой поездкой на поезде смогут насладиться также и пассажиры рейсов в Тюри и Вильянди.

”Продолжительность поездок больше всего сократится на Юго-Западном направлении, благодаря чему в некоторых случаях до пункта назначения можно будет доехать на 5-6 минут быстрее. Это означает, что от столицы до Вильянди на поезде-экспрессе можно будет доехать примерно за 1 час 50 минут, при этом продолжительность поездки на обычном поезде также сократится, приблизившись к двум часам”.

Движение поездов ускорится и уплотнится и на Западном направлении.

”Немного быстрее можно будет доехать также и до Кейла и Турба — мы добавили дополнительный поезд и на этом направлении. Кроме того, между Таллинном и Пяэскюла теперь также будет больше отправлений. Мы хотели бы, чтобы в нынешних условиях пассажиры в поездах были как можно больше рассредоточены. Предлагаемое в пределах возможности более плотное расписание как внутри города, так и в направлении Тарту, помогает обеспечить это. На направлении в Палдиски ремонтные работы еще продолжаются, однако туда мы тоже уже можем ездить с обычной частотой. В середине января продолжительность поездок сократится и на этой линии, и в зависимости от конкретного отправления доехать до конечного пункта назначения можно будет за час или меньше”.