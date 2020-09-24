Поезд из Таллинна до Тарту вновь будет идти меньше двух часов

”Заканчиваются действовавшие на протяжении длительного времени ограничения скорости, введенные в связи с ремонтом железной дороги, и отныне вновь можно будет доехать до Тарту быстрее. По сравнению с текущим положением дел выигрыш во времени кое-где превысит 15 минут. Мы благодарны всем клиентам, которые продолжали ездить на наших поездах во время ремонтных работ, и надеемся, что в декабре мы сможем доставлять пассажиров до пункта назначения еще быстрее”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Сокращение времени в пути до Тарту вызовет также изменения в расписании движения поездов в направлении Валга и Койдула.

Расписания движения поездов опубликованы на домашней странице Elron, а также на информационных стендах посадочных платформ. Соответствующую информацию также можно узнать по бесплатному круглосуточному справочному телефону 616 0245.