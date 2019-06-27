27.06.2019, 07:40

”Подтвердите, что в программу не попадет гомопропаганда!” Финское отделение EKRE написало письмо организаторам дней эстонской культуры

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”Подтвердите, что в программу не попадет гомопропаганда!” Финское отделение EKRE написало письмо организаторам дней эстонской культуры
Madis Veltman

Члены финского отделения EKRE хотят получить от организаторов фестиваля ESTO-2019 заверения, что в связи с проходящим в Хельсинки в то же самое время фестивалем секс-меньшинств, в программу ESTO-дней не просочится ”гомо- и сексуально-идеологическая пропаганда”.

XII Всемирные дни культуры Эстонии ESTO 2019 состоятся с 28 июня по 03 июля в Хельсинки, Тарту и Таллинне. На этой же неделе в Хельсинки состоится фестиваль Helsinki Pride 2019.

Члены финской ячейки EKRE выразили желание рекламировать эстонское мероприятие, но прежде захотели уточнить его программу — ”не будет ли в выступлениях или символике гомо- или сексуально-идеологической пропаганды?”

Всемирные дни эстонской культуры проходят уже в 12-й раз, впервые фестиваль состоялся в Торонто в 1972 году.

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