”Подтвердите, что в программу не попадет гомопропаганда!” Финское отделение EKRE написало письмо организаторам дней эстонской культуры

XII Всемирные дни культуры Эстонии ESTO 2019 состоятся с 28 июня по 03 июля в Хельсинки, Тарту и Таллинне. На этой же неделе в Хельсинки состоится фестиваль Helsinki Pride 2019.

Члены финской ячейки EKRE выразили желание рекламировать эстонское мероприятие, но прежде захотели уточнить его программу — ”не будет ли в выступлениях или символике гомо- или сексуально-идеологической пропаганды?”

Всемирные дни эстонской культуры проходят уже в 12-й раз, впервые фестиваль состоялся в Торонто в 1972 году.