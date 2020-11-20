Подросток сказал родителям, что его выгнали из автобуса из-за отсутствия маски. Это оказалось неправдой

С этой историей женщина обратилась и к Delfi, но в итоге выяснилось, что сын ее просто обманул.

Представитель GoBus Сирле Прангель в своем первом комментарии сказала, что им не удалось индентифицировать данный случай и водитель также ничего об этом не знает. В ходе проверки записей с камеры наружного наблюдения было установлено, что 17 ноября тартуский городской автобус номер 6 в 19:10 уже начал выезжать от остановки, когда в кадре появился подросток. ”Подросток на автобус не успевает и водитель бегущего подростка тоже не видит, поскольку должен следить за движением”, — сообщила руководитель коммуникационной службы AS Go Group Керсти Горстов.

После этого подросток вошел в торговый центр Lõunakeskus, а в 19:30 сел в другой автобус 6 линии. Запись подтверждает, что он сел в автобус и уехал и никто его не выгонял.

Горстов добавила, что все водители фирмы проинструктированы в соответствии с распоряжениями правительства и в курсе, что ношение масок в общественном транспорте строго рекомендуется, но если маски нет, то человека из автобуса не выпроваживают.

После получения разъяснений со стороны фирмы Delfi попытался снова связаться с матерью парня, но это не удалось. Отец мальчика сказал Tartu Postimees, что сын обманул родителей. Также мужчина принес извинения водителю и автобусной фирме.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.