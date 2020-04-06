Подробный анализ: в условиях чрезвычайного положения 70% эстоноземельцев предпочитают оставаться дома

Как проводится анализ?
Результаты содержат понятие ”дома”, речь идет о ”проведенном дома времени”. Следует отметить, что местонахождение человека определяется лишь ориентировочно, в частности, согласно данным позиционирования ночью. ”Мы не можем точно знать, находится ли человек при этом именно в своем жилье”, пояснил исполнительный директор MindTitan Кристьян Янсонс. ”Соответственно мы смотрим, оставался ли человек в течение суток в одном месте или нет”.
Анализ анонимных данных о передвижениях абонентов является обыденным делом для операторов мобильной связи. ”Только таким образом мы можем обеспечить нормальное функционирование сети и доступность жизненно важных услуг там, где потребителям они действительно нужнее всего. На основании получаемых данных, среди прочего, мы планируем увеличение объема и расширение сети, а также измеряем пользовательский опыт”, сказала Майлийз Плооманн. Но на этот раз аналитики данных применили свои методы для оценивания изменений мобильности населения, то есть наших повседневных передвижений.
”Мы, специалисты по анализу данных, гордимся этой возможностью внести свою лепту в преодоление затронувшего все общество медицинского кризиса. Надеемся, что многолетний опыт обработки данных в сфере мобильной связи поможет нам выполнить эту новую задачу полезным для всего населения образом”, добавил Кристьян Янсонс.
Elisa продолжит работу над этим регулярно обновляемым анализом вместе с остальными операторами мобильной связи и Департаментом статистики. Методология этого уникального анализа была разработана несколько недель назад аналитиками данных из MindTitan совместно с экспертами из Elisa. Результаты анализа также предоставляются государственным ведомствам. Источником являются данные только из сети Elisa, но можно предположить, что общая ситуация практически не отличается от получаемых результатов.
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