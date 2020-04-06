Подробный анализ: в условиях чрезвычайного положения 70% эстоноземельцев предпочитают оставаться дома

Чрезвычайное положение действует в Эстонской Республике уже две недели, причем правительство нашей страны по-прежнему просит людей проводить как можно больше времени дома, выходя только по насущной необходимости. Желая выяснить степень соблюдения населением этой рекомендации, Elisa в сотрудничестве с партнером по интеллектуальной обработке данных MindTitan провела анонимный анализ сетевых данных Elisa.

Менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн рассказала о результатах анализа: в Эстонии в целом до введения чрезвычайного положения основную часть времени дома проводило лишь немногим более половины жителей страны — 56%, а сейчас этот показатель достиг 70%.

”Ключевыми факторами, очевидно, являются закрытие школ и массовый переход на работу на дому, поскольку в первую очередь уменьшилась доля людей, которые раньше проводили дома менее 17 часов в сутки. Теперь появилось больше людей, ежесуточно остающихся дома более 90% времени”, прокомментировала Майлийз Плооманн результаты анализа.

”Поскольку все мы хотим скорейшего окончания чрезвычайного положения, в ближайшие недели крайне важно еще проводить как можно больше времени дома”, подчеркнула менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам. Стремясь обеспечить наглядность и доступность фактов о наших общих усилиях, Elisa опубликовала результаты анализа на своем сайте и будет обновлять эти данные ежедневно в течение действия чрезвычайного положения.

Визуальная информация воспринимается легче, поэтому опубликованные и доступные всем интересующимся результаты содержат иллюстрации, отображающие ситуацию по уездам и по стране в целом: www.elisa.ee/kratid

Диаграмма интенсивности передвижений по Эстонии по состоянию на 31 марта:

Pressimatejal

Для упрощения интерпретации данных население поделено на пять категорий: