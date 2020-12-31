Подробности: правительство выделило 2,74 миллиона евро для поддержки сферы образования и молодежной работы

"Я рад, что мы нашли дополнительные возможности поддержать предпринимателей в сфере образования и молодежной работы и помочь им с возникшими проблемами, — сказал министр образования и науки Яак Ааб. — Большая часть субсидий предназначается Ида-Вирумаа и Харьюмаа, где ограничения из-за более высокого заражения были и более строгими, и для осуществления деятельности было больше преград".

Из этой суммы 2,3 миллиона евро предусмотрено для поддержки лиц, предлагающих частное образование и деятельность по интересам для молодежи Харьюмаа и Ида-Вирумаа. 441 000 евро, чтобы компенсировать обусловленный ограничениями ущерб, нанесенный организаторам частного образования и деятельности по интересам в других регионах Эстонии. Принципы распределения средств будут определены позднее.

Инструмент кризисной помощи позволяет разово поддержать по всей Эстонии лиц, предлагающих деятельность и образование по интересам, в объеме 10 евро на одного ученика. А в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где действуют самые жесткие ограничения, в объеме до 30 евро на одного ученика. Организаторы частного образования по интересам для получения помощи в январе должны будут заполнить простую электонную анкету. Лица, предлагающие деятельность по интересам, для получения помощи должны будут подать заявку.

Для предприятий сферы образования и молодежной работы будет также открыта возможность ходатайствовать в кассе по безработице о компенсации расходов на рабочую силу за период с 28 декабря до 17 января. О поддержке через кассу по безработице помимо предпринимателей сферы образования и молодежной работы могут также ходатайствовать частные общеобразовательные школы и предприниматели, предлагающие курсы повышения квалификации.

Будет также введено ограничение, не позволяющее ходатайствовать о нескольких видах помощи разом. Это означает, что, если предприниматель решит в определенный период ходатайствовать о помощи от Министерства образования и науки или от Министерства культуры, то компенсацию расходов на рабочую силу от Кассы страхования от безработицы он получить уже не сможет.