Подробности о новых ограничениях: какие меры, где и когда будут введены

По словам премьер-министра Каи Каллас, правительство, учтя рекомендации ученых и взвесив все обстоятельства, ввело по всей Эстонии дополнительные ограничения, поскольку в последние недели быстро росло как число заразившихся коронавирусом, так и число госпитализированных. Целью правительства является обеспечить больницам возможность принимать новых больных и продолжать плановое лечение.

Ограничения призваны стабилизировать и затем привести к снижению базового репродуктивного показателя заражения и количества пациентов с COVID-19, нуждающихся в лечении в стационаре. Для этого необходимо уменьшить контакты между людьми и остановить рост распространения вируса. «До тех пор, пока распространение вируса не пойдет на спад и не будет вакцинировано достаточное количество людей, мы должны все вместе прилагать дополнительные усилия и придерживаться согласованных правил. Наряду с ограничениями очень важную роль играет ответственное поведение самих людей. Мы все должны уменьшить количество своих близких контактов и защищаться, придерживаясь дистанции и нося маску», - сказала Каллас.

Образование

В учебных зданиях общеобразовательных школ с 1 по 28 марта обычная учебная работа будет сохранена только для учащихся 1-4 классов. Остальные учащиеся в это время не могут находиться и передвигаться в школьных зданиях. Запрет на пребывание в учебных зданиях с понедельника распространяется также на профессиональные учебные заведения, прикладные вузы и университеты.

В виде исключения находиться или передвигаться в учебных зданиях можно, если ученики нуждаются в образовательных вспомогательных услугах или консультациях для достижения результатов обучения, участвуют в практических занятиях, сдают экзамены, тесты или участвуют в олимпиадах.

Во время пребывания в учебных помещениях необходимо обеспечить соблюдение дистанции между людьми. Вне учебного помещения нужно соблюдать правило 2+2, в соответствии с которым находиться или передвигаться вместе можно только в количестве до двух человек, придерживаясь с остальными дистанции минимум в два метра. Требование придерживаться дистанции и другие меры, необходимые для предотвращения распространения вируса, действуют как для учеников, так и для персонала. Также учебное заведение должно следить за тем, чтобы старшие ученики, учителя и другие работники учебного заведения носили маски. Дети в возрасте до 12 лет маски носить не должны.