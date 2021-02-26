Подробности о новых ограничениях: какие меры, где и когда будут введены

Правительство сегодня на электронном заседании утвердило более серьезные ограничения для различных сфер жизни, чтобы взять под контроль все ускоряющееся распространение коронавируса. Новые требования будут действовать до 28 марта.
По словам премьер-министра Каи Каллас, правительство, учтя рекомендации ученых и взвесив все обстоятельства, ввело по всей Эстонии дополнительные ограничения, поскольку в последние недели быстро росло как число заразившихся коронавирусом, так и число госпитализированных. Целью правительства является обеспечить больницам возможность принимать новых больных и продолжать плановое лечение.
Ограничения призваны стабилизировать и затем привести к снижению базового репродуктивного показателя заражения и количества пациентов с COVID-19, нуждающихся в лечении в стационаре. Для этого необходимо уменьшить контакты между людьми и остановить рост распространения вируса. «До тех пор, пока распространение вируса не пойдет на спад и не будет вакцинировано достаточное количество людей, мы должны все вместе прилагать дополнительные усилия и придерживаться согласованных правил. Наряду с ограничениями очень важную роль играет ответственное поведение самих людей. Мы все должны уменьшить количество своих близких контактов и защищаться, придерживаясь дистанции и нося маску», - сказала Каллас.
Образование
В учебных зданиях общеобразовательных школ с 1 по 28 марта обычная учебная работа будет сохранена только для учащихся 1-4 классов. Остальные учащиеся в это время не могут находиться и передвигаться в школьных зданиях. Запрет на пребывание в учебных зданиях с понедельника распространяется также на профессиональные учебные заведения, прикладные вузы и университеты.
В виде исключения находиться или передвигаться в учебных зданиях можно, если ученики нуждаются в образовательных вспомогательных услугах или консультациях для достижения результатов обучения, участвуют в практических занятиях, сдают экзамены, тесты или участвуют в олимпиадах.
Во время пребывания в учебных помещениях необходимо обеспечить соблюдение дистанции между людьми. Вне учебного помещения нужно соблюдать правило 2+2, в соответствии с которым находиться или передвигаться вместе можно только в количестве до двух человек, придерживаясь с остальными дистанции минимум в два метра. Требование придерживаться дистанции и другие меры, необходимые для предотвращения распространения вируса, действуют как для учеников, так и для персонала. Также учебное заведение должно следить за тем, чтобы старшие ученики, учителя и другие работники учебного заведения носили маски. Дети в возрасте до 12 лет маски носить не должны.
Ограничения не распространяются на школы, большинство учащихся в которых нуждаются в усиленной или особой поддержке, а также на занятия для людей с особыми потребностями. Также ограничения не применяются в учебных заведениях, где работают отдельные классы для учащихся с особыми образовательными потребностями и учащихся, нуждающихся во вспомогательных услугах.
Образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение, повышение квалификации, молодежная работа и спорт
В сфере образования и деятельности по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации, молодежной работы и спорта для детей и взрослых до 28 марта не разрешены групповые занятия и тренировки в помещениях. Заниматься и тренироваться можно в одиночку или вдвоем, например, с персональным тренером или партнером по тренировке, придерживаясь с другими людьми дистанции не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семьи. В видах спорта, которые подпадают под определение индивидуальных, например, в теннисе, разрешены также парные игры.
Если раньше необходимо было обеспечить, чтобы помещение было заполнено не более, чем наполовину, то с 3 марта разрешенная заполняемость будет уменьшена до 25 процентов. Чтобы обеспечить достаточную дистанцию и безопасность и, в первую очередь, избежать контактов между людьми, желательно выделить каждой паре занимающихся территорию в 20 квадратных метров.
Вне помещений для занятий спортом, тренировок, молодежной работы, деятельности и образования по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации c 3 марта начнет действовать правило, в соответствии с которым вместе с наставником в одной группе может быть не больше 10 человек вместо прежних 50. Группы не должны пересекаться между собой.
Ограничения не распространяются на детей из одной детсадовской группы и на тех учеников, которым разрешено находиться в школьных зданиях и которые учатся в одном классе, поскольку они и так ежедневно проводят время вместе. Также ограничения не распространяются на профессиональные занятия спортом и занятия для людей с особыми потребностями.
Спортивные соревнования и спортивные и пропагандирующие здоровый образ жизни мероприятия, как правило, не разрешены. Разрешены только спортивные соревнования без зрителей, в которых участвуют профессиональные спортсмены в соревновательной системе спортивных союзов, члены и кандидаты во взрослую и молодежную сборные Эстонии, а также игроки первой и высшей лиги командных видов спорта.
Публичные собрания, мероприятия, богослужения, развлечения
С 3 по 28 марта в помещениях нельзя проводить публичные богослужения и другие религиозные обряды, а также публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы, как в помещениях со стационарными посадочными местами, так и без них. Ограничения не касаются мероприятий, идущих в интернет-трансляции, в которых не участвует никто, кроме выступающих и персонала, необходимого для организации трансляции. Все же и там участники должны придерживаться правила 2+2 и соблюдать требования дезинфекции.
Также с 3 по 28 марта не разрешено находиться и передвигаться в заведениях развлекательной сферы, например, в казино, ночных клубах, кегельбанах и бильярдных, детских игровых комнатах, музеях и выставочных залах.
Вне помещений развлекательные мероприятия и богослужения, публичные собрания и мероприятия, а также посещение музеев и выставок разрешены в группах до 10 человек. При этом необходимо, чтобы группы не контактировали друг с другом. В промежутке с 21.00 до 6.00 мероприятия проводить запрещено.
Сауны, СПА, бассейны и водные центры
До 28 марта, как правило, не разрешено находиться в предназначенных для публичного использования банях, СПА, бассейнах и водных центрах. Все же в этих заведениях разрешено передвигаться в помещениях сферы обслуживания, например, в парикмахерских, маникюрных салонах, пользоваться услугами по размещению и посещать заведения общепита, соблюдая правила, установленные распоряжением для заведений такого типа. Также разрешено использовать внутренние бассейны для индивидуального плавания.
Общепит
Заведения общепита могут с 3 марта быть открытыми не дольше, чем до 18 часов, после чего разрешено только продавать еду навынос. В силе остается правило 50-процентной заполняемости, которое означает, что в зале обслуживания может быть заполнено до 50% предназначенной для клиентов площади. Кроме того, необходимо соблюдать правило 2+2, то есть передвигаться вдвоем, придерживаясь с другими дистанции минимум в два метра. Ограничение не распространяется на семьи. Также во время передвижения в местах общественного питания необходимо носить маску.
Часы работы и заполняемость не ограничивается на борту воздушного судна, используемого для международных пассажирских перевозок. Ограничение на часы работы не применяется также в зоне безопасности международного аэропорта, в зоне ожидания пассажирского терминала международного порта после прохождения ворот билетного контроля и на паромах. Также ограничение на часы работы не распространяется на заправочные станции, если поставщик услуги гарантирует, что клиенты не будут употреблять еду и напитки на месте.
Правительство ввело дополнительные меры, поскольку коронавирус широко распространяется по всей Эстонии и интенсивность заболеваемости очень высока. Целью дополнительных мер является уменьшить контакты между людьми, избежать большого скопления народа и тем самым ограничить распространение вируса.
Распоряжение будет опубликовано в Riigi Teataja и на сайте kriis.ee.
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