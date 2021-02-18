Подробности: какие меры будут введены с понедельника для замедления распространения коронавируса

По словам премьер-министра Каи Каллас, сегодня коронавирус распространяется по всей Эстонии и интенсивность заболеваемости высока. ”Для того, чтобы замедлить распространение инфекции, мы решили вместо повсеместного введения ограничений применить временные меры там, где наиболее велика вероятность заразиться. Целью устанавливаемых правительством правил является обеспечить, чтобы наша система здравоохранения правилась с нагрузкой”, — сказала она.

Одновременно Каллас подчеркнула, что самое большое влияние на распространение вируса оказываем мы сами своим поведением.

”Прошу всех: уменьшите количество контактов с другими людьми, больше проводите времени дома, мойте руки и носите маски, чтобы уменьшить риск передачи вируса. Призываю также работодателей по возможности позволить сотрудникам работать дистанционно, поскольку рабочие места являются одним из основных мест, где возникают масштабные очаги заражения”, — сказала премьер-министр. ”Для того, чтобы избежать введения более жестких ограничений, необходимо строго выполнять уже действующие. Дистанция, ношение масок и уменьшение контактов — единственный способ держать общество и экономику открытыми”, — добавила она.

Образование

Основываясь на предложении ученого совета, правительство решило, что в течение недели после окончания каникул в помещениях школ не будет проводиться занятий для учащихся, начиная с пятого класса. Это необходимо, чтобы прервать цепочку инфекционного процесса. Таким образом, с 1 по 7 марта ученики общеобразовательных школ не могут находиться или передвигаться в зданиях учебных заведений.

Запрет не распространяется на учащихся с первого по четвертый класс, а также на получение вспомогательных услуг и консультаций, необходимых с точки зрения учителя, проведение практических занятий, экзаменов и тестов и участие в олимпиадах.

Образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение, повышение квалификации, молодежная работа и спорт

По крайней мере в течение следующих двух недель не разрешены образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение, повышение квалификации, молодежная работа и занятия спортом в группах для детей, молодежи и взрослых.