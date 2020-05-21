21.05.2020, 15:30

ПОДРОБНО: Кому и как помогает Касса по безработице. Смотрите, на какую помощь можете рассчитывать вы


Екатерина Калиничева, специалист по коммуникации Кассы по безработице
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Raha.
Raha.Foto: Argo Ingver

RusDelfi с помощью специалиста по коммуникации Кассы по безработице Екатерины Калиничевой максимально подробно рассказывает, кому и как помогает эта организация в эпоху коронакризиса.

В последнее время много пишут и говорят о новой компенсации заработной платы, которую можно получить от кассы по безработице, и которая является временной мерой поддержки работодателей и работников.

Компенсация заработной платы была разработана с целью избежать сокращений работников и дать возможность пережить работодателям и работникам период, когда по причине распространения коронавируса и введения чрезвычайного положения объем работы и оборот компаний снизился. Для выплаты этой компенсации были задействованы резервы кассы по безработице, в общей сложности на эту меру выделено 250 000 000 евро, из которых по состоянию на 17.05 выплачено уже 136 237 361 евро. Подробнее о новой компенсации кассы по безработице ЗДЕСЬ.

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Работодатели и работники платят страховые взносы по безработице, и Эстонская касса по безработице занимается организацией страхования от безработицы, т.е. частично компенсирует безработным в период поиска работы потерянный доход, выплачивает возмещения по сокращению или по причине банкротства работодателя, а также предлагает услуги для рынка труда, для того чтобы занятость трудоспособного населения была на как можно более высоком уровне. Также касса по безработице занимается профилактикой долговременной безработицы и предупреждением безработицы, оказывая услуги работающим людям.

Foto: Oliver Tsupsman

Возмещения и пособия для зарегистрированного безработного

Страховое возмещение по безработице — выплачивается зарегистрированному безработному, у которого есть не менее 12 месяцев страхового стажа в течение последних 3-х лет (т.е. человек работал и платил страховые взносы в кассу по безработице), и трудовые отношения которого закончились по параграфу Закона о трудовом договоре, который дает право на получение страхового возмещения по безработице (сокращение, ликвидация учреждения, прекращение договора во время испытательного срока, прекращение договора по причине долговременной нетрудоспособности работника, окончание срочного договора или обязательственно-правового договора). Максимальный размер страхового возмещения по безработице составляет в этом году 1656,33 евро, минимальный размер страхового возмещения — 279 евро. Размер возмещения зависит от средней заработной платы работника, подробнее об условиях получения расчете страхового возмещения по безработице можно прочитать на портале кассы по безработице.

Страховое возмещение по сокращению — касса по безработице выплачивает работнику, стаж которого у одного и того же работодателя продолжался более пяти лет, и если его трудовой договор закончился по причине сокращения численности работников, или если он отказался от трудового договора, так как работодатель не смог по независящим от него причинам дать ему работу в установленном объеме или сократил заработную плату. Если стаж работника у одного работодателя более пяти лет, то касса по безработице выплачивает ему возмещение в размере его средней заработной платы за один месяц, если более 10 лет — то в размере его средней заработной платы за два месяца. Подробнее о возмещении по сокращению.

Возмещение в случае банкротства работодателя (по причине неплатежеспособности работодателя) — это возмещение работнику недополученной по причине неплатежеспособности работодателя заработной платы, отпускного пособия и предусмотренного Законом о трудовом договоре возмещения в связи с окончанием трудового договора. Подробнее об этом возмещении.

Пособие по безработице — выплачивается зарегистрированному безработному, если в течение предыдущих 12 месяцев до регистрации в качестве безработного человек не менее 180 дней работал или был занят деятельностью, приравниваемой к работе (например, воспитание ребенка, нахождение в больнице, уход за больным, нахождение в местах заключения и др.). В 2020 году дневная ставка пособия по безработице составляет 6,10 евро, а дневная ставка пособия за 31 день составляет 189,10 евро. Более подробно об условиях получения пособия по безработице.

Пособие на начало предпринимательской деятельности — является финансовой помощью, целью которой является мотивирование и поддержка начала предпринимательства. О пособии на начало предпринимательства может ходатайствовать зарегистрированный безработный, который соответствует условиям этого пособия и у которого есть бизнес-идея и написан бизнес-план. Размер пособия на начало предпринимательской деятельности составляет до 4474 евро. Подробнее с условиями получения этого пособия можно ознакомиться по ссылке.

Стипендия — выплачивается зарегистрированным безработным за участие в следующих услугах рынка труда: трудовая практика, обучение, трудовой тренинг, добровольная работа, I этап услуги защищенной работы. Дневная ставка стипендии составляет 3,84 евро и переводится на банковский счет безработного раз в месяц, на основании данных о посещении услуги.

Пособие на проезд и размещение — выплачивается безработным при посещении услуг кассы по безработице. Перечень услуг можно посмотреть по ссылке. При расчете этого пособия, за основу берется кратчайшее расстояние между действительным местом жительства клиента, отмеченном в инфосистеме кассы по безработице, и местом проведения услуги. Размер пособия на проезд и размещение составляет 10 центов за километр, но не более чем 26 евро в день. Пособие выплачивается, если расстояние в одном направлении составляет более 500 метров.

Пособие на трудоспособность — выплачивается людям, у которых трудоспособность понижена или отсутствует. Действующая дневная ставка пособия на трудоспособность составляет 14,89 евро, согласно которой в случае частичной трудоспособности размер пособия в месяц составляет приблизительно 254,62 евро в месяц, а в случае отсутствия трудоспособности — приблизительно 446,70 евро в месяц. Подробнее о пособии на трудоспособность можно прочитать по ссылке.

Rahapesu Foto: Argo Ingver

Пособия для работодателей

Пособие на выплату заработной платы — выплачивается с целью поддержать работодателя в трудоустройстве долговременных безработных, молодых, людей с пониженной трудоспособностью, людей, находящихся под международной защитой и людей, которые освободились из мест лишения свободы. В зависимости от того, в случае трудоустройства какого работника работодатель ходатайствует о пособии, можно на сайте кассы по безработице посмотреть подробнее о том, как ходатайствовать о пособии, о сроках и размерах пособия. Как правило, компенсируется до 50% от заработной платы работника.

Пособие за несовершеннолетнего работника — могут получить работодатели, которые предлагают работу молодым людям в возрасте 13-16 лет. Пособие выплачивается задним числом за прошлый календарный год в первом квартале текущего года. Поэтому для того чтобы получить пособие за прошлый календарный год, нужно подать ходатайство не позднее 31 марта текущего года. Пособие выплачивается, если в течение прошлого календарного года работодатель выплатил работникам в возрасте 13-16 лет брутто-зарплату на общую сумму не менее 1000 евро. Размер пособия на каждого работника в возрасте 13-16 лет составляет 30% от его брутто-зарплаты за прошлый календарный год. Подробнее по ссылке.

Возмещение расходов на обучение работника — работодатель может ходатайствовать о возмещении расходов на обучение, если работник по причине своих ограниченных возможностей или состоянию здоровья не может продолжить работу на своей должности, но после переобучения или дополнительного обучения работодатель предложит работнику другую работу, а также если работник был не менее 12 месяцев до трудоустройства зарегистрирован в качестве безработного и в течение одного года с момента заключения трудового договора выяснится, что для выполнения рабочих обязанностей ему необходимо пополнить знания и навыки. Период обучения, за которое возмещаются расходы, должен быть в течение одного года с момента трудоустройства работника. Расходы на переобучение или дополнительное обучение работника возмещаются работодателю в размере 50%, но не более чем 1250 евро (сумма с налогом с оборота). Подробнее о возмещении расходов на обучение по ссылке.

Региональное пособие на создание рабочего места — выплачивается с целью создания рабочих мест и трудоустройства безработных в регионах, где наблюдается высокая безработица: в Ида-Вирумаа, Пылвамаа, Валгамаа или Вырумаа. Пособие выплачивается работодателю, к которому в течение двух календарных месяцев подряд на работу поступают не менее 5 безработных, которые соответствуют определенным условиям. Подробнее по ссылке.

Возмещение социального налога за человека с пониженной трудоспособностью — государство через кассу по безработице платит социальный налог за работника с пониженной трудоспособностью с ранее установленной месячной ставки (в 2020 году это 540 евро). Работодатель будет платить социальный налог за работника с пониженной трудоспособностью с той части его заработной платы, которая превышает заплаченный кассой по безработице социальный налог, рассчитанный на основании месячной ставки. Если фактическая заработная плата работника меньше месячной ставки (напр., человек работает с частичной занятостью), то касса по безработице платит за него социальный налог все равно из расчета месячной ставки. Подробнее по ссылке.

Здесь приведены основные меры поддержки безработных и работодателей, которые предлагает касса по безработице. Дополнительную информацию зарегистрированные безработные могут получить у своих консультантов, а работодатели могут обратиться к консультантам для работодателей в своем регионе. Контакты можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Вся дополнительная информация на портале кассы по безработице или по инфотелефону 15501.

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