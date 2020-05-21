ПОДРОБНО: Кому и как помогает Касса по безработице. Смотрите, на какую помощь можете рассчитывать вы

В последнее время много пишут и говорят о новой компенсации заработной платы, которую можно получить от кассы по безработице, и которая является временной мерой поддержки работодателей и работников.

Компенсация заработной платы была разработана с целью избежать сокращений работников и дать возможность пережить работодателям и работникам период, когда по причине распространения коронавируса и введения чрезвычайного положения объем работы и оборот компаний снизился. Для выплаты этой компенсации были задействованы резервы кассы по безработице, в общей сложности на эту меру выделено 250 000 000 евро, из которых по состоянию на 17.05 выплачено уже 136 237 361 евро. Подробнее о новой компенсации кассы по безработице ЗДЕСЬ.

Работодатели и работники платят страховые взносы по безработице, и Эстонская касса по безработице занимается организацией страхования от безработицы, т.е. частично компенсирует безработным в период поиска работы потерянный доход, выплачивает возмещения по сокращению или по причине банкротства работодателя, а также предлагает услуги для рынка труда, для того чтобы занятость трудоспособного населения была на как можно более высоком уровне. Также касса по безработице занимается профилактикой долговременной безработицы и предупреждением безработицы, оказывая услуги работающим людям.

Foto: Oliver Tsupsman

Возмещения и пособия для зарегистрированного безработного

Страховое возмещение по безработице — выплачивается зарегистрированному безработному, у которого есть не менее 12 месяцев страхового стажа в течение последних 3-х лет (т.е. человек работал и платил страховые взносы в кассу по безработице), и трудовые отношения которого закончились по параграфу Закона о трудовом договоре, который дает право на получение страхового возмещения по безработице (сокращение, ликвидация учреждения, прекращение договора во время испытательного срока, прекращение договора по причине долговременной нетрудоспособности работника, окончание срочного договора или обязательственно-правового договора). Максимальный размер страхового возмещения по безработице составляет в этом году 1656,33 евро, минимальный размер страхового возмещения — 279 евро. Размер возмещения зависит от средней заработной платы работника, подробнее об условиях получения расчете страхового возмещения по безработице можно прочитать на портале кассы по безработице.