ПОДРОБНО: Кому и как помогает Касса по безработице. Смотрите, на какую помощь можете рассчитывать вы

Пособие на начало предпринимательской деятельности — является финансовой помощью, целью которой является мотивирование и поддержка начала предпринимательства. О пособии на начало предпринимательства может ходатайствовать зарегистрированный безработный, который соответствует условиям этого пособия и у которого есть бизнес-идея и написан бизнес-план. Размер пособия на начало предпринимательской деятельности составляет до 4474 евро. Подробнее с условиями получения этого пособия можно ознакомиться по ссылке.
Стипендия — выплачивается зарегистрированным безработным за участие в следующих услугах рынка труда: трудовая практика, обучение, трудовой тренинг, добровольная работа, I этап услуги защищенной работы. Дневная ставка стипендии составляет 3,84 евро и переводится на банковский счет безработного раз в месяц, на основании данных о посещении услуги.
Пособие на проезд и размещение — выплачивается безработным при посещении услуг кассы по безработице. Перечень услуг можно посмотреть по ссылке. При расчете этого пособия, за основу берется кратчайшее расстояние между действительным местом жительства клиента, отмеченном в инфосистеме кассы по безработице, и местом проведения услуги. Размер пособия на проезд и размещение составляет 10 центов за километр, но не более чем 26 евро в день. Пособие выплачивается, если расстояние в одном направлении составляет более 500 метров.
Пособие на трудоспособность — выплачивается людям, у которых трудоспособность понижена или отсутствует. Действующая дневная ставка пособия на трудоспособность составляет 14,89 евро, согласно которой в случае частичной трудоспособности размер пособия в месяц составляет приблизительно 254,62 евро в месяц, а в случае отсутствия трудоспособности — приблизительно 446,70 евро в месяц. Подробнее о пособии на трудоспособность можно прочитать по ссылке.
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