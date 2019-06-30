ПОДРОБНО: Как изменятся маршруты общественного транспорта в связи с шествием Праздника песни

автобусы линий 41 и 41B пойдут по Палдискому шоссе, бульвару Тоом, с разворотом у Балтийского вокзала на бульвар Тоом, улицу Техника и Палдиское шоссе с остановками на существующих остановках общественного транспорта по маршруту.

С 12 часов и до конца шествия (ориентировочно до 18 часов):

маршруты автобусов линий 1A и 8 сокращаются до остановки Лаулувяльяк на улице Пирита с разворотом сразу после остановки;

автобусы линий 3 и 73 пойдут по улицам Ахтри и Хобуяама, через стоянку Хобуяама на улицу Ахтри и бульвар Мере с временными начальной и конечной остановками на улице Хобуяама;

автобусы линии 5 пойдут в сторону Метсакооли по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори, Лаагна, Смуула, Нарвскому шоссе, улице Козе с разворотом в районе перекрестка улиц Пирита и Сааре с дополнительными остановками на остановке автобусов Эстония и на остановке троллейбусов Площадь Вабадузе на бульваре Эстония, а также на остановке Кивисилла автобусов 67 и 68 на улице Гонсиори;

автобусы линии 5 в направлении на Мяннику пойдут по улицам Козе, Вабаыхукооли, Рахвакооли, Келлука, Нарвскому шоссе, улицам Смуула, Лаагна, Гонсиори, бульвару Эстония через Театральную площадь, улицам Лембиту и Лийвалайа и Пярнускому шоссе с дополнительными остановками на остановке Кивисилла автобусов 67 и 68 на улице Гонсиори, Эстония — на Театральной площади и Кескхайгла -на улице Лийвалайа;

автобусы линий 18, 20, 20A и 36 пойдут по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улице Гонсиори с разворотом на улице Гонсиори до перекрестка с улицей Манеэжи, улице Гонсиори, бульвару Эстония,Театральной площади, улицам Лембиту, Лийвалайа, Пярнускому шоссе с дополнительными остановками на остановке автобусов Эстония на бульваре Эстония, Кивисилла — на остановке автобусов линий 9, 11 и 46 на улице Гонсиори, Эстония — на Театральной площади и Кескхайгла — на улице Лийвалайа; peatuses.

автобусы 44 и 51 пойдут по Нарвскому шоссе, улицам Смуула, Лаагна, Гонсиори, Кивисилла, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа, Гонсиори, Лаагна, Смуула и Лийкури;

автобусы линии 35 пойдут по улицам Смуула, Лаагна Гонсиори, Кивисилла, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа, Гонсиори, Лаагна и Смуула;

автобусы линий 29 и 60 пойдут по Нарвскому шоссе, улицам Смуула, Лаагна, Гонсиори, Кивисилла, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа, Гонсиори, Лаагна, Смуула и Нарвскому шоссе;

автобусы линии 2 пойдут по Тартускому шоссе, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа, Гонсиори, Пронкси и Тартускому шоссе с остановкой Кивисилла на улице Гонсиори до трамвайных путей между улицами Кивисилла и Лайкмаа;

автобусы линий 34A и 38 пойдут по улицам Пярнамяэ, Клоостриметса, Люкати, Козе, Нарвскому шоссе, улицам Смуула, Лаагна, Гонсиори, Кивисилла, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа, Гонсиори, Смуула, Нарвскому шоссе, улицам Козе, Люкати, Клоостриметса и Пярнамяэ;

автобусы линий 29, 34A, 35, 38, 44, 51 и 60 будут делать дополнительную остановку Кивисилла на улице Гонсиори до трамвайного пути между улицами Кивисилла и Лайкмаа.

С 12 часов и до окончания шествия (ориентировочно до 18 часов) маршрут автобуса линии 50 в сторону центра города продлевается по улицам Маяка, Лубья, Тартускому шоссе, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа и Гонсиори и в сторону Ласнамяэ — по улицам Гонсиори и Пронкси, Тартускому шоссе, улицам Ласнамяэ, Маяка, Петербури, Маяка и переулок Маяка с остановками в направлении к центру города — на трамвайной остановке Пер. Маяка, в обоих направлениях — на трамвайных остановках Сикупилли и Маяка на улице Маяка, Буссияам и Кесктург — на Тартуском шоссе, автобусной остановке Торнимяэ на бульваре Рявала в сторону центра города, на остановке Кивисилла автобусов 67 и 68 на улице Гонсиори.

С 11 часов и до окончания шествия (ориентировочно до 18 часов) сокращается маршрут троллейбуса линии 3 до перекрестка улиц Эндла и Койду, а троллейбусы линии 1 направляются к Балтийскому вокзалу с остановками на остановках общественного транспорта по маршруту.

Трамвайное движение на всех линиях прерывается с 12 часов до окончания шествия.