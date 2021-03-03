Подробнее: правительство утвердило вводимые с 6 марта дополнительные коронавирусные ограничения

Спортивные соревнования и мероприятия, мероприятия, пропагандирующие подвижный образ жизни

С 6 марта не разрешены спортивные соревнования и спортивные и пропагандирующие подвижный образ жизни мероприятия в сферах, связанных с государственной обороной и внутренней безопасностью, также нельзя их проводить для воспитанников детских садов и учащихся, допущенных к контактному обучению.

Проводить подобные соревнования и мероприятия разрешено только для профессиональных спортсменов в рамках соревновательной системы спортивных союзов, членов и кандидатов во взрослую и молодежную сборные Эстонии. А также игроков первой и высшей лиги в командных видах спорта.

Спортивные и пропагандирующие подвижный образ жизни мероприятия разрешены также для людей с особыми потребностями.

Предприятия общественного питания

С 6 марта клиентам разрешено находиться в залах обслуживания заведений общепита только по будним дням с 6 до 18 часов, помещение должно быть заполнено не более, чем на 25%. В выходные заведения общепита должны быть закрыты для обслуживания на месте. Продавать еду навынос можно в любое время.

Ограничение действует также для питания в гостиницах и других заведениях, предлагающих услуги по размещению. Это значит, что вне разрешенных часов работы кормить клиентов можно только в форме обслуживания в комнатах или продажи еды с собой.

Во время передвижения по торговому залу или помещению, где обслуживаются клиенты, нужно носить маски. Следует придерживаться правила 2+2, то есть вместе могут передвигаться не более двух человек, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семьи. В случае, если предприятие общественного питания обслуживает клиентов также на террасе, то и там действуют те же правила в отношении времени работы, но вместо правила 2+2 достаточно просто распределить клиентов по территории на расстоянии друг от друга.

Торговые предприятия

С 6 марта по выходным должны быть закрыты как отдельно стоящие магазины, так и магазины в торговых центрах. В субботу и воскресенье можно продавать и выдавать товары в пунктах торговли и обслуживания во дворе магазина, при этом необходимо обеспечить дистанцию между клиентами.