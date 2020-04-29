Подполковник полиции: Пыхьяская префектура выписала 50 штрафов нарушителям правил во время ЧП, начато 2 делопроизводства

"Первый сигнал со стороны правительства уже дан. Безусловно, мы должны опираться на их решения, — отметил мэр Кылварт. — Но Таллинн, исходя из своих особенностей, должен придерживаться более консервативного направления. В столице самая высокая плотность население, тут больше всего количество инфицированных. Хотелось бы принимать меры и отказываться от ограничений окончательно, чтобы потом к ним не возвращаться. Мы приветсвуем решения правительтсва дать возможность спортивным организациям проводить тренировки на открытом воздухе. Я бы посоветовал тренерам при организации тренировок до 10 человек — следовать всем указаниям правительства. Но призываю соблюдать дистанцию более 2-х метров, так как интенсивность и обьем дыхания при занятиях спортов увеличиваются.

Поэтому мы и не торопимся открывать тренажеры на улице. Всего в Таллинне 55 площадок с тренажерами — сейчас невозможно после каждого использования дезинфицировать их. В идеале — представитель городской системы должен всегда следить за оборудованием, дезинфицировать его и следить за дистанцией. Это невозможно. Поэтому мы и не торопимся их открывать.

Мы работаем над городским планом выхода из ЧП. Он будет с конкретными действиями и графиком. Естественно, должна быть положительная динамика", — сказал Кылварт. Он еще раз подчеркнул, что хотелось бы снять ограничения единожды, и не возвращаться к ним.

Доктор Попов

"В Таллинне 140 заболевших. Плюс 175 — близкие контакты заболевших. Мы не можем говорить о том, что эпидемия повержена. Нельзя сказать, что ситуация полностью под контролем. Да, в Таллинне пик заболеваемости пройдем. Но кривая заражения не достигла нулевого значения. Призываю использовать здравый смысл при планировании спортивных мероприятий", — добавил Аркадий Попов.

Руководитель службы превенции и ведения делопроизводств Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко

"Полиция готова к длинным выходным. Полиция увеличила патруль на 25%. В неделю поступает 1500 вызовов, большая часть связана с ЧП. Есть люди, которые не желают следовать правилам, таким мы делаем предписание. По состоянию на понедельник, Пыхьяская префектура сделала 500 предписаний, было оформлено около 50 принудительных денежных взысканий и начато 2 делопроизводства", — рассказала подполковник полиции Мирошниченко.