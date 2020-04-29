29.04.2020, 11:25

Подполковник полиции: Пыхьяская префектура выписала 50 штрафов нарушителям правил во время ЧП, начато 2 делопроизводства

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+ отчет конференции с Кылвартом и Поповым
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В пресс-конференции примали участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, подполковник полиции, руководитель службы превенции и ведения делопроизводств Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко и медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здравоохранения доктор Аркадий Попов. Смотрите повтор!

"Первый сигнал со стороны правительства уже дан. Безусловно, мы должны опираться на их решения, — отметил мэр Кылварт. — Но Таллинн, исходя из своих особенностей, должен придерживаться более консервативного направления. В столице самая высокая плотность население, тут больше всего количество инфицированных. Хотелось бы принимать меры и отказываться от ограничений окончательно, чтобы потом к ним не возвращаться. Мы приветсвуем решения правительтсва дать возможность спортивным организациям проводить тренировки на открытом воздухе. Я бы посоветовал тренерам при организации тренировок до 10 человек — следовать всем указаниям правительства. Но призываю соблюдать дистанцию более 2-х метров, так как интенсивность и объем дыхания при занятиях спортом увеличиваются.

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Поэтому мы и не торопимся открывать тренажеры на улице. Всего в Таллинне 55 площадок с тренажерами — сейчас невозможно после каждого использования дезинфицировать их. В идеале — представитель городской системы должен всегда следить за оборудованием, дезинфицировать его и следить за дистанцией. Это невозможно. Поэтому мы и не торопимся их открывать.

Мы работаем над городским планом выхода из ЧП. Он будет с конкретными действиями и графиком. Естественно, должна быть положительная динамика", — сказал Кылварт. Он еще раз подчеркнул, что хотелось бы снять ограничения единожды, и не возвращаться к ним.

Доктор Попов

"В Таллинне 140 заболевших. Плюс 175 — близкие контакты заболевших. Мы не можем говорить о том, что эпидемия повержена. Нельзя сказать, что ситуация полностью под контролем. Да, в Таллинне пик заболеваемости пройден. Но кривая заражения не достигла нулевого значения. Призываю использовать здравый смысл при планировании спортивных мероприятий", — добавил Аркадий Попов.

Руководитель службы превенции и ведения делопроизводств Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко

"Полиция готова к длинным выходным. Полиция увеличила патруль на 25%. В неделю поступает 1500 вызовов, большая часть связана с ЧП. Есть люди, которые не желают следовать правилам, таким мы делаем предписание. По состоянию на понедельник, Пыхьяская префектура сделала 500 предписаний, было оформлено около 50 принудительных денежных взысканий и начато 2 делопроизводства", — рассказала подполковник полиции Мирошниченко.

Вопросы от RusDelfi: Можно ли заниматься спортом в компании до 10 человек на улице? Правительство разрешило использовать тренажеры на открытом воздухе, но Таллинн не согласился с этим решением и в городе до 17 мая все равно будут закрыты турники и детские площадки. А тренироваться можно?

"Мы надеемся, что при этих тренировках будет и тренер, который возьмет ответственность за организацию тренировки. На мой взгляд, при интенсивных тренировках дистанция должна быть больше 2-х метров", — ответил мэр.

Когда откроют торговые центры?

"Это решение будет принимать правительство. Город не может это решать. Недавно было сказано, что, возможно, после окончания ЧП. Но это Таллинн не решает", — уточнил Кылварт.

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