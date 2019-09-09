09.09.2019, 21:36

Подполковник и депутат Рийгикогу Лео Куннас: местные русские стали для EKRE роднее

 (1)
rus.delfi.ee
EST 7
Leo Kunnas
Leo KunnasFoto: Madis Veltman

"Все постоянные жители Эстонии для EKRE — наши люди", — заявил в эфире ток-шоу "Своя правда" на канале ETV+ депутат Рийгикогу от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), подполковник в отставке Лео Куннас. Об этом пишет rus.err.ee.

В ходе дискуссии на тему "Понаехали!" представитель EKRE призвал предпринимателей не гнаться за дешевой рабочей силой из Восточной Европы, а создавать более выгодные условия на рынке труда для "наших людей". "Местные русские — это тоже наши люди?" — прозвучал уточняющий вопрос.

"Конечно, все жители Эстонии для EKRE — наши люди. Не скрою, что для националистов главная цель — выживание эстонской нации, но только не за счет ущемления других национальностей, которые здесь живут. Все постоянные местные жители — наши люди", — ответил Куннас, подтвердив, что на фоне наплыва мигрантов местные русские стали для EKRE роднее.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: