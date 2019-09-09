Подполковник и депутат Рийгикогу Лео Куннас: местные русские стали для EKRE роднее(4)
"Все постоянные жители Эстонии для EKRE — наши люди", — заявил в эфире ток-шоу "Своя правда" на канале ETV+ депутат Рийгикогу от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), подполковник в отставке Лео Куннас. Об этом пишет rus.err.ee.
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