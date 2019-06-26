26.06.2019, 08:40

Подпишитесь на новостную рассылку RusDelfi и выиграйте приз!


rus.delfi.ee
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Подпишитесь на новостную рассылку RusDelfi и выиграйте приз!
Delfi

Месяц назад RusDelfi запустил свою новостную рассылку, а теперь еще и предлагает новым подписчикам выиграть призы!

Подпишитесь на новостную рассылку DELFI до 31.08 и примите участие в розыгрыше подарочных карточек.

Письмо от нашего портала с самыми актуальными и резонансными новостями дня будет приходить каждый день около полудня.

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