Подозреваемый в покупке секс-услуг у подростка бывший соцдем остался без работы

Как сообщили ERR в организации, совет центра в ближайшее время соберется для того, чтобы назначить нового заведующего.

Центр Йоханнеса Михельсона оказывает различные социальные услуги прибывающим в Эстонию мигрантам.

Накануне стало известно, что Тыну Интс вошел в число 18 лиц, которых подозревают в покупке сексуальных услуг у 15-летнего подростка.

По данным прокуратуры, 18 человек, задержанных по уголовному делу, не были знакомы друг с другом.