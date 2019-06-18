Подозреваемый в покупке секс-услуг у подростка бывший соцдем остался без работы(3)
Ставший фигурантом уголовного дела о покупке сексуальных услуг у 15-летнего подростка бывший член правления Социал-демократической партии Тыну Интс (54) подал в отставку с поста руководителя Центра Йоханнеса Михельсона, передает rus.err.ee.
«Верный друг и порядочный человек»: умер актёр Александр Кузнецов
«Коля, напиши мне»: сын Лукашенко покорил сеть
Рыбаки нашли в море тело бывшего российского мэра
Лечащий врач Алибасова рассказал о реакции родственников