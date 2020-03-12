Подозрение на коронавирус в Выру: местные школы и детсады временно закрывают

Сегодня в Выруской горуправе собрались руководители занимающихся детьми учреждений, которые совместно решили, что школы, детские сады, школы по интересам, частные школы по интересам и другие оказывающие государственную услугу учреждения в качестве профилактической меры до вечера вторника, 17 марта, приостанавливают стационарную учебную деятельность.
Выруская горуправа также порекомендовала действовать солидарно частным школам и некоммерческим объединениям.
"Решение было принято исходя из обстоятельства, что в прошлую субботу, 7 марта, в Вырумаа состоялась частная вечеринка, в которой также участвовал один к сегодняшнему дню установленный приехавший из-за пределов Вырумаа носитель вируса. В мероприятии участвовало множество людей, связанных с учреждениями региона, в том числе государственного сектора. — прокомментировал мэр Анти Аллас. — Решение родилось единогласно с руководителями подведомственных учреждений".
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Коронавирус COVID-19
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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