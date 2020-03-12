Подозрение на коронавирус в Выру: местные школы и детсады временно закрывают

Советник Департамента здоровья по СМИ Эйке Кингсепп говорит, что у них сейчас нет другой информации относительно Южной Эстонии, кроме одного вчерашнего зараженного в Тарту.

До Департамента здоровья, по ее словам, тоже доходили сообщения, что один зараженный коронавирусом, из Италии или с Сааремаа, прибыл в Выру отмечать чей-то день рождения. "Но те, кого мы диагностировали как зараженных, сидят дома как мышки", — говорит Кингсепп.

"Действительно ли какой-то волейболист прибыл в Выру? Мы сейчас это проверяем. Город Выру уже в панике, хотят начать закрывать школы", — добавляет Кингсепп.

Руководитель Выруской больницы Арви Васк может сказать, что анализы в Выру сдавали. "Одна компания праздновала в субботу день рождения, где заражение действительно было возможно", — говорит Васк и добавляет, что на празднике находился человек, анализ которого позднее показал заражение коронавирусом. У некоторых гостей, по словам Васка, скорее молодых людей, после мероприятия поднялась температура.

"Они сидят сейчас дома. Из лаборатории подтверждения еще не пришло", — говорит Васк о сдавших анализ.