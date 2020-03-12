12.03.2020, 13:31

Подозрение на коронавирус в Выру: местные школы и детсады временно закрывают

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Департамент здоровья не в курсе ситуации
EST 44
Lõuna-Eesti haigla generaator
Lõuna-Eesti haigla generaatorFoto: Argo Ingver

Подозрения, будто коронавирус добрался до Выру, Департамент здоровья не может ни подтвердить, ни опровергнуть. А в Выруской больнице говорят, что в субботу действительно был один день рождения, где могли заразиться. Городские власти Выру взяли бразды правления в свои руки.

Советник Департамента здоровья по СМИ Эйке Кингсепп говорит, что у них сейчас нет другой информации относительно Южной Эстонии, кроме одного вчерашнего зараженного в Тарту.

До Департамента здоровья, по ее словам, тоже доходили сообщения, что один зараженный коронавирусом, из Италии или с Сааремаа, прибыл в Выру отмечать чей-то день рождения. "Но те, кого мы диагностировали как зараженных, сидят дома как мышки", — говорит Кингсепп.

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"Действительно ли какой-то волейболист прибыл в Выру? Мы сейчас это проверяем. Город Выру уже в панике, хотят начать закрывать школы", — добавляет Кингсепп.

Руководитель Выруской больницы Арви Васк может сказать, что анализы в Выру сдавали. "Одна компания праздновала в субботу день рождения, где заражение действительно было возможно", — говорит Васк и добавляет, что на празднике находился человек, анализ которого позднее показал заражение коронавирусом. У некоторых гостей, по словам Васка, скорее молодых людей, после мероприятия поднялась температура.

"Они сидят сейчас дома. Из лаборатории подтверждения еще не пришло", — говорит Васк о сдавших анализ.

Сегодня в Выруской горуправе собрались руководители занимающихся детьми учреждений, которые совместно решили, что школы, детские сады, школы по интересам, частные школы по интересам и другие оказывающие государственную услугу учреждения в качестве профилактической меры до вечера вторника, 17 марта, приостанавливают стационарную учебную деятельность.

Выруская горуправа также порекомендовала действовать солидарно частным школам и некоммерческим объединениям.

"Решение было принято исходя из обстоятельства, что в прошлую субботу, 7 марта, в Вырумаа состоялась частная вечеринка, в которой также участвовал один к сегодняшнему дню установленный приехавший из-за пределов Вырумаа носитель вируса. В мероприятии участвовало множество людей, связанных с учреждениями региона, в том числе государственного сектора. — прокомментировал мэр Анти Аллас. — Решение родилось единогласно с руководителями подведомственных учреждений".

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