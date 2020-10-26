ПОДКАСТ | Журналист RusDelfi рассказал, как его приняли в Нагорном Карабахе и что там сейчас происходит

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Журналисту RusDelfi сложно было добраться до Армении. Как известно, авиасообщение сейчас нарушено. Роману пришлось лететь Таллинн-Варшава-Минск-Ереван. По приезде сдавал тест на коронавирус. Ждал ответ несколько дней. Затем получал разрешение на работу. Далее, вместе с другими журналистами, поехал в Арцах — именно так армяне называют Нагорный Карабах.

"Была ночь. Мы были в гостинице. Я спал. В метрах 150 от гостиницы упал снаряд и разбомбил жилой дом. Никто не погиб, одна пожилая женщина пострадала, — вспомнил Роман. — Самое страшное было в первый день. Меня не хотели пускать в Карабах. Не хватило бронежилета. В итоге как-то поехали, и началась бомбежка. Было непривычно".

Еще Старапопова удивила ситуация, во время которой 5-летняя девочка помогала волонтерам сортировать продукты и одежду для солдат и беженцев. Роман подчеркивает, что главная цель его поездки — показать в каких условиях вынуждены жить мирные жители во время военного конфликта.