ПОДКАСТ | "Я рада, что у кого-то оборот снизился всего на 60% — это не так и плохо". Как живет местный бизнес во время кризиса?

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В первую очередь ведущий Виталий Бесчастный спросил у предпринимателей о поддержке Кассы по безработице. Напомним, что в Кассу было инвестировано 250 миллионов евро для того, чтобы та могла компенсировать 70% от зарплаты работникам, чьи работодатели потеряли в доходе за март, апрель или май.

"Это не помощь предпринимателям, а помощь сотрудникам. Честно, для бизнеса это так себе поддержка. Могу сказать, что таким образом Касса по безработице помогала себе — если бы начались массовые увольнения, то люди вставали бы на биржу труда, и им пришлось бы выплачивать пособия, которые были бы больше 70%. С этих 70% они же снимали и налоги.

Мне как предпринимателю, это никак не помогло. Кроме, может быть, сохранения сотрудников. Хотя вряд ли сейчас они могли бы найти другую работу. Я в данном случае только потеряла деньги. При закрытых торговых центрах я должна была платить работникам 150 евро, при этом фирма ничего не зарабатывала, не функционировала", — критикует систему Юлия Поленникова, которая руководит магазином Black Star Wear.

Директор логистической фирмы Лидия Иванов с Юлией не согласена. "Нам помогла Касса по безработице. Мы воспользовались компенсацией и за март, и за апрель. Сначала было тяжело подавать заявку, я потратила час времени на двоих человек, а если было бы 100 человек, неизвестно, сколько бы ушло на это времени.

Мне кажется, это хорошие пособия, которые не затронули бизнес, но помогут людям. Я довольна, что столько времени платила все налоги, работала в ”белую”, чтобы в трудное время рассчитывать на какую-то поддержку от государства", — призналась Лидия.

На вопрос, стоит ли продлить период компенсаций, который заканчивается в мае, и на лето, она ответила, что многое зависит от сферы деятельности, кому-то сильно нужна помощь, кто-то уже способен справиться сам. "Например, помощь магазинам определенно нужна. Чем больше людей будут приходить в магазины, тем больше нужно товара, который мы можем возить. Сейчас у нас очень много работы, строительство возвращается, торговые центры открывают. Магазины, туризм, гостиницы, их всех нужно поддерживать еще и летом", — резюмирует Иванова.