ПОДКАСТ | Вечно неработающая Франция: Миша 5 лет жил в Париже (пил вино на обед), а затем переехал в Таллинн для работы в Skype

Виталий Бесчастный vitali.bestsastnoi@delfi.ee Алина Захарова EST 2

Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova Foto: Priit Simson

Героем подкаста "Халтура" стал Миша, он 5 лет жил во Франции. Работал в Париже в сфере IT, потом переехал Таллинн для работы в Skype. Слушайте подкаст!