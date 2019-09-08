08.09.2019, 11:33
ПОДКАСТ | Вечно неработающая Франция: Миша 5 лет жил в Париже (пил вино на обед), а затем переехал в Таллинн для работы в Skype
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
Героем подкаста "Халтура" стал Миша, он 5 лет жил во Франции. Работал в Париже в сфере IT, потом переехал Таллинн для работы в Skype. Слушайте подкаст!
Вы узнаете:
- Как и какие нужно оформлять документы
- Можно ли смотреть фильмы в кинотеатрах на английском языке
- Сколько стоит жилье в Париже
- Какие зарплаты в IT-сфере
- Как попасть на работу и переехать во Францию
- Что Мише не понравилось и почему он переехал в Эстонию
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