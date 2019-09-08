08.09.2019, 11:33

ПОДКАСТ | Вечно неработающая Франция: Миша 5 лет жил в Париже (пил вино на обед), а затем переехал в Таллинн для работы в Skype

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Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
Алина Захарова
EST 3
Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova
Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina ZahharovaFoto: Priit Simson

Героем подкаста "Халтура" стал Миша, он 5 лет жил во Франции. Работал в Париже в сфере IT, потом переехал Таллинн для работы в Skype. Слушайте подкаст!


Вы узнаете:

  • Как и какие нужно оформлять документы
  • Можно ли смотреть фильмы в кинотеатрах на английском языке
  • Сколько стоит жилье в Париже
  • Какие зарплаты в IT-сфере
  • Как попасть на работу и переехать во Францию
  • Что Мише не понравилось и почему он переехал в Эстонию


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