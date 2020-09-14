ПОДКАСТ | "Ваши ожидания — ваши проблемы". Почему многим не понравился "Довод" Нолана?

Передача:



"Мое отношение к фильму "Довод" — не пытайся понять, чувствуй", — сказала представитель компании Bestfilm.eu Людмила Гостева. По ее словам, это массовое кино не на один раз. Хотя все участники дискуссии подтвердили, что не будут пересматривать творение Нолана.

"Это фильм как фильм. Я не понимаю, почему от него столько ожидали? — удивляется писатель, кинокритик П.И. Филимонов. — Если его снимали в Таллинне, это не значит, что он должен быть каким-то особенным. Нолан — это не арт-хаус, где нужно искать отсылки. Это качественный Голливуд. Не нужно искать черного Нолан в черной комнате, если его там нет".

Главред RusDelfi Андрей Шумаков хоть и не специалист в кино, но все фильмы американcко-английского режиссера смотрел. "Нолан всегда играет со зрителем. Раньше он играл меньше, а больше снимал кино. Сейчас у него получилось больше игры, чем кино", — отметил Шумаков.

Далее он вспомнил сцену в Таллиннском трамвае. "Почему в фильме не подчеркнули, что в Таллинне бесплатный общественный транспорт? Вот только за это обидно. Все-таки 5 миллионов евро эстонское государство выделило на съемки. Могли бы попросить включить это в сценарий", — добавил журналист.

Слушайте подкаст:

00:30 Как вам фильм?

5:02 Будете пересматривать?

8:09 Как вам Таллинн в фильме? Его мало?

14:24 Главный герой Вашингтон — провал?

19:24 Про что этот фильм? Время, магический квадрат, просто экшн?

22:29 Это не арт-хаус!

27:22 Главные минусы. Слишком большие ожидания

34:35 Огромный спойлер

Ведущий — Виталий Бесчастный.