ПОДКАСТ | "В Финляндии бегают, а потом сразу пьют пиво". Как все резко стали трезвенниками?

Слушайте передачу:



В этом выпуске:

Алкоголь в компании раз в неделю — нормально?

Почему все бегают марафоны, а не за сигаретами в киоск?

Личные истории о вреде горячительных напитков

Вредные привычки на сидячей работе

Почему не пить — круто. Или скучно?

Откуда брать идеи для полезного ужина

Cахар и энергетик

Сейчас в Эстонии курит каждый пятый, а 10 лет назад курил сигареты каждый третий. Согласно исследованию, 9% мужчин употребляют алкоголь ежедневно. 71% мужчин и 36% женщин иногда напиваются допьяна. Активный образ жизни регулярно поддерживают 40 процентов жителей Эстонии.

NB! Участники дискуссии делятся личным опытом и не являются специалистами в сфере питания и спорта.