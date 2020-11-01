01.11.2020, 08:25

ПОДКАСТ | "В Финляндии бегают, а потом сразу пьют пиво". Как все резко стали трезвенниками?

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EST 3
Koroona Tallinnas 12.03.2020
Koroona Tallinnas 12.03.2020Foto: Andres Putting

В подкасте RusDelfi мы обсудили, что для нас значит здоровый образ жизни в современном мире. В гостях журналисты Виталий Вестеринен и Роман Старапопов.

Слушайте передачу:


В этом выпуске:

  • Алкоголь в компании раз в неделю — нормально?
  • Почему все бегают марафоны, а не за сигаретами в киоск?
  • Личные истории о вреде горячительных напитков
  • Вредные привычки на сидячей работе
  • Почему не пить — круто. Или скучно?
  • Откуда брать идеи для полезного ужина
  • Cахар и энергетик

Сейчас в Эстонии курит каждый пятый, а 10 лет назад курил сигареты каждый третий. Согласно исследованию, 9% мужчин употребляют алкоголь ежедневно. 71% мужчин и 36% женщин иногда напиваются допьяна. Активный образ жизни регулярно поддерживают 40 процентов жителей Эстонии.
NB! Участники дискуссии делятся личным опытом и не являются специалистами в сфере питания и спорта.

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