ПОДКАСТ | "В Финляндии бегают, а потом сразу пьют пиво". Как все резко стали трезвенниками?

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Cахар и энергетик
Сейчас в Эстонии курит каждый пятый, а 10 лет назад курил сигареты каждый третий. Согласно исследованию, 9% мужчин употребляют алкоголь ежедневно. 71% мужчин и 36% женщин иногда напиваются допьяна. Активный образ жизни регулярно поддерживают 40 процентов жителей Эстонии. NB! Участники дискуссии делятся личным опытом и не являются специалистами в сфере питания и спорта.
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