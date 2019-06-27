27.06.2019, 18:15

ПОДКАСТ | "Украинцы позитивно повлияли на рынок труда". Менеджер по найму персонала Ирен Томски о работе в Эстонии


Дмитрий Кукушкин
Виталий Бесчастный
редактор
EST
Haltuura, podcast
Haltuura, podcastFoto: Ilmar Saabas

Менеджер по найму персонала Ирен Томски стала очередным гостем подкаста "Халтура". Слушайте о работе, работниках и деньгах.

В подкасте вы узнаете:

  • Куда лучше публиковать объявление о работе?
  • "Работников не хватает!"
  • Куда сложнее всего найти персонал?
  • Как взрослые мужчины приходите на собеседование с мамочкой
  • "А что ты умеешь? — Разговаривать по-русски"
  • Спрашивать о зарплате — нормально?
  • Как подготовиться к интервью
  • Украинцы повлияли на рынок труда?
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