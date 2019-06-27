27.06.2019, 18:15
ПОДКАСТ | "Украинцы позитивно повлияли на рынок труда". Менеджер по найму персонала Ирен Томски о работе в Эстонии
Виталий Бесчастный
редактор
Менеджер по найму персонала Ирен Томски стала очередным гостем подкаста "Халтура". Слушайте о работе, работниках и деньгах.
В подкасте вы узнаете:
- Куда лучше публиковать объявление о работе?
- "Работников не хватает!"
- Куда сложнее всего найти персонал?
- Как взрослые мужчины приходите на собеседование с мамочкой
- "А что ты умеешь? — Разговаривать по-русски"
- Спрашивать о зарплате — нормально?
- Как подготовиться к интервью
- Украинцы повлияли на рынок труда?
Убивать нельзя: Дачников предупредили по поводу гадюк
Стали известны последние слова убитой под Раменском
Раскрыт секрет внешнего вида Лукашенко
Вскрылся обман с сыном Меган Маркл и принца Гарри