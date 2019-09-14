ПОДКАСТ | "У них солнце в мозгах": певица Наташа не выдержала пофигизма испанцев и вернулась в Таллинн

Виталий Бесчастный vitali.bestsastnoi@delfi.ee Алина Захарова EST

Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova Foto: Priit Simson

Героем подкаста "Халтура" стала Наташа, она 7 лет жила в Испании и работала на паромах в сфере обслуживания. Карьеру певицы в Испании так и не получилось сделать, так как все предложения продюсеров оказались непристойными, а строить карьеру "через постель" Наташа не хотела. Слушайте подкаст!