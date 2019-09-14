14.09.2019, 11:32

ПОДКАСТ | "У них солнце в мозгах": певица Наташа не выдержала пофигизма испанцев и вернулась в Таллинн

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Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
Алина Захарова
EST 1
Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova
Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina ZahharovaFoto: Priit Simson

Героем подкаста "Халтура" стала Наташа, она 7 лет жила в Испании и работала на паромах в сфере обслуживания. Карьеру певицы в Испании так и не получилось сделать, так как все предложения продюсеров оказались непристойными, а строить карьеру "через постель" Наташа не хотела. Слушайте подкаст!


Вы узнаете:

  • Как устроиться на работу в Испании
  • Насколько можно быстро выучить испанский
  • Все ли предпочитают сиесту
  • Стоит ли покупать дорогую машину
  • Сколько стоить снять домик у моря
  • Что бесило Наташу в испанцах
  • Какой едой можно и нужно наслаждаться в Испании


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