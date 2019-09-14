14.09.2019, 11:32
ПОДКАСТ | "У них солнце в мозгах": певица Наташа не выдержала пофигизма испанцев и вернулась в Таллинн(7)
Героем подкаста "Халтура" стала Наташа, она 7 лет жила в Испании и работала на паромах в сфере обслуживания. Карьеру певицы в Испании так и не получилось сделать, так как все предложения продюсеров оказались непристойными, а строить карьеру "через постель" Наташа не хотела. Слушайте подкаст!
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