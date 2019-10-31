31.10.2019, 15:21

ПОДКАСТ | "Традиционная английская еда ужасная": монтажер Антон Ерквания сравнивает жизнь в Таллинне и Лондоне

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редактор
Алина Захарова
EST 2
Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova
Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina ZahharovaFoto: Priit Simson

Героем подкаста "Халтура" стал Антон Ерквания. Он 7 лет жил в Лондоне и работал видеомонтажером, но в какой-то момент решил, что жизнь в мегаполисе слишком сложна и решил переехать в Таллинн. Захочет ли он вернуться в Англию? Слушайте подкаст!


Вы узнаете:

Почему Антон бежал из Нарвы в Лондон
В каком университете под каким названием учился
Каким необычным способом нашел себе девушку
Сколько стоит жилье в Лондоне и какие недостатки были в лондонских квартирах
Какие фильмы снимал и сколько на этом зарабатывал
Как попал в эстонскую армию и понравилось ли там Антону
Как быстро нашел работу в Таллинне

Слушайте нас на всех платформах!

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