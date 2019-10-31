ПОДКАСТ | "Традиционная английская еда ужасная": монтажер Антон Ерквания сравнивает жизнь в Таллинне и Лондоне

Героем подкаста "Халтура" стал Антон Ерквания. Он 7 лет жил в Лондоне и работал видеомонтажером, но в какой-то момент решил, что жизнь в мегаполисе слишком сложна и решил переехать в Таллинн. Захочет ли он вернуться в Англию? Слушайте подкаст!
Вы узнаете:
Почему Антон бежал из Нарвы в Лондон В каком университете под каким названием учился Каким необычным способом нашел себе девушку Сколько стоит жилье в Лондоне и какие недостатки были в лондонских квартирах Какие фильмы снимал и сколько на этом зарабатывал Как попал в эстонскую армию и понравилось ли там Антону Как быстро нашел работу в Таллинне
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