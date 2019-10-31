ПОДКАСТ | "Традиционная английская еда ужасная": монтажер Антон Ерквания сравнивает жизнь в Таллинне и Лондоне



Вы узнаете:

Почему Антон бежал из Нарвы в Лондон

В каком университете под каким названием учился

Каким необычным способом нашел себе девушку

Сколько стоит жилье в Лондоне и какие недостатки были в лондонских квартирах

Какие фильмы снимал и сколько на этом зарабатывал

Как попал в эстонскую армию и понравилось ли там Антону

Как быстро нашел работу в Таллинне

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