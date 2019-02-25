ПОДКАСТ| Тимур Иликаев работал везде, где только можно. Как игра в шахматы в Крыму спасла ему жизнь и зачем петь на немецком в Старом городе?

Дмитрий Кукушкин Главный редактор Виталий Бесчастный редактор EST

В студию Delfi пришел человек, который халтурит каждый день уже несколько десятков лет. Он ехал автостопом из Йыхви до Чудского озера, чтобы подработать вожатым в детских лагерях. Разгружал вагоны в порту. Заманивал туристов иностранными песнями в Старом городе, тем самым, зарабатывал минимум 50 баксов в день. Потерял все деньги в Крыму и сходу их выиграл в шахматы. И все это - Тимур Иликаев, знаменитый музыкант, голос ETV+. Слушайте его уморительные истории в нашем подкасте о возможностях дополнительного заработка "Халтура"!