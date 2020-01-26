26.01.2020, 16:18

ПОДКАСТ | Сколько стоит травка, впечатления от улицы красных фонарей и лучшее время года — выпуск про Нидерланды!


vitali.bestsastnoi@delfi.ee
Алина Захарова
EST
Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova
Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina ZahharovaFoto: Priit Simson

Анна Бурзак жила в Нидерландах 4 месяца, работала в сфере CB Fashion, вернулась в Эстонию из-за подруги, которую позвали замуж. Но Аня планирует опять туда переехать. Слушайте самый веселый подкаст "Халтура" о стране веселья!


В этом выпуске:

  • Говорить "Голландия" — неправильно
  • Как работают магазины с марихуаной
  • Что будет, если съесть "веселое" пироженное
  • Сколько стоит?
  • Вегетарианская еда дешевле, чем в Таллинне — почему?
  • CB Fashion
  • Велосипедная религия
  • Как отдыхать недорого
  • Когда лучше всего ехать? Осенью!

Слушайте наши подкасты на всех платформах!

Читайте также: