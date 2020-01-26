ПОДКАСТ | Сколько стоит травка, впечатления от улицы красных фонарей и лучшее время года — выпуск про Нидерланды!

26.01.2020, 16:18ПОДКАСТ | Сколько стоит травка, впечатления от улицы красных фонарей и лучшее время года — выпуск про Нидерланды! Виталий Бесчастныйvitali.bestsastnoi@delfi.ee Алина Захарова EST Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina ZahharovaFoto: Priit Simson Анна Бурзак жила в Нидерландах 4 месяца, работала в сфере CB Fashion, вернулась в Эстонию из-за подруги, которую позвали замуж. Но Аня планирует опять туда переехать. Слушайте самый веселый подкаст "Халтура" о стране веселья! В этом выпуске:Говорить "Голландия" — неправильноКак работают магазины с марихуанойЧто будет, если съесть "веселое" пироженноеСколько стоит?Вегетарианская еда дешевле, чем в Таллинне — почему?CB FashionВелосипедная религияКак отдыхать недорогоКогда лучше всего ехать? Осенью!Слушайте наши подкасты на всех платформах! Подписаться Share Tweet Читайте также:ПОДКАСТ | "Дело не в холодном климате, а в уровне жизни" Почему датчане всегда... (9)Умер известный российский онколог Андрей Павленко. Он два года вел видеодневник о своей... (20)Коплиский футболист покоряет Америку: Эрик Сорга переезжает в США — зарплата, нефутбольная... (24)ПОДКАСТ | "Москва похорошела!" Виктор Панасенко о работе со звездами, невыносимых... (6)ПОДКАСТ | "Американцы встают в 4 утра и едут на работу": Никита продает книги в... (65) Журналист рассказал о выходках главы Чувашии после скандала с МЧС Студент обесчестил сотню жертв с помощью наркотика Известно, отчего умерла белорусская семья после отдыха в Египте Друг убитой студентки рассказал, что скрывали Соколов и Ещенко
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