ПОДКАСТ | Сколько стоит травка, впечатления от улицы красных фонарей и лучшее время года — выпуск про Нидерланды!

Виталий Бесчастный vitali.bestsastnoi@delfi.ee Алина Захарова EST

Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova Foto: Priit Simson

Анна Бурзак жила в Нидерландах 4 месяца, работала в сфере CB Fashion, вернулась в Эстонию из-за подруги, которую позвали замуж. Но Аня планирует опять туда переехать. Слушайте самый веселый подкаст "Халтура" о стране веселья!