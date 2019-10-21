21.10.2019, 16:43
ПОДКАСТ | "Санкции мешают привозить родные продукты": Нурьян хочет покорить Эстонию дагестанской кухней(11)
Нурьян — гость подкаста "Халтура". Она переехала в Эстонию в 2000 годах, до этого жила в Дагестане (Россия), работала журналистом.
Однажды она приехала к сестре в Таллинн и осталась, так как на родине началась война. Она уже полностью обжилась в Эстонии, открыла маленькое кафе, воспитывает сына, но к местным помидорам привыкнуть так и не смогла.
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