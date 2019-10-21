21.10.2019, 16:43

ПОДКАСТ | "Санкции мешают привозить родные продукты": Нурьян хочет покорить Эстонию дагестанской кухней

 (11)
Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
редактор
EST 8
Nurjan Navruzova (JANA, 2019)
Нурьян НаврузоваFoto: Maria Zavizion

Нурьян — гость подкаста "Халтура". Она переехала в Эстонию в 2000 годах, до этого жила в Дагестане (Россия), работала журналистом.

Однажды она приехала к сестре в Таллинн и осталась, так как на родине началась война. Она уже полностью обжилась в Эстонии, открыла маленькое кафе, воспитывает сына, но к местным помидорам привыкнуть так и не смогла.

Слушайте подкаст.


В этом эпизоде:

  • Каково было работать 19-летней девушке на кавказском телевидении
  • Почему мама не хочет переезжать в Эстонию
  • Как открыть кафе в Каламая
  • Чего не хватает ETV+ и как это исправить
  • Продавать веганские курзе — идти на поводу у общественности?
  • Что такое курзе можете узнать здесь
  • В чем разница между дагестанцами и эстонцами


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