ПОДКАСТ | "Российское телевидение нас спасет?" Обсуждаем развитие чрезвычайного положения в Эстонии



В этом эпизоде:



Почему правительство решило закрыть торговые центры, будет следить за количеством людей на улицах и ограничило доступ к детским площадкам?

"Общественный транспорт работает — город живет"

Кажется, осталось запретить лишь выход на улицу

Государство должно помочь людям, которые потеряли работу

Российское телевидение поможет решить проблему — местные пенсионеры доверяют телеканалам Россия и Первому

Все подкасты RusDelfi вы можете слушать на Spotify, подкастах Google и Soundcloud. Первый эпизод о коронавирусе слушайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.