25.03.2020, 17:03
ПОДКАСТ | "Российское телевидение нас спасет?" Обсуждаем развитие чрезвычайного положения в Эстонии
Журналисты RusDelfi Виталий Бесчастный и Андрей Шумаков пригласили обсудить новые ограничения в Эстонии журналиста "Деловых ведомостей" Дмитрия Фефилова. Слушайте подкаст!
В этом эпизоде:
- Почему правительство решило закрыть торговые центры, будет следить за количеством людей на улицах и ограничило доступ к детским площадкам?
- "Общественный транспорт работает — город живет"
- Кажется, осталось запретить лишь выход на улицу
- Государство должно помочь людям, которые потеряли работу
- Российское телевидение поможет решить проблему — местные пенсионеры доверяют телеканалам Россия и Первому
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