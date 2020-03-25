25.03.2020, 17:03

ПОДКАСТ | "Российское телевидение нас спасет?" Обсуждаем развитие чрезвычайного положения в Эстонии

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EST 1
Suletud mänguväljak Löwenruh' pargis
Suletud mänguväljak Löwenruh' pargisFoto: Rauno Volmar

Журналисты RusDelfi Виталий Бесчастный и Андрей Шумаков пригласили обсудить новые ограничения в Эстонии журналиста "Деловых ведомостей" Дмитрия Фефилова. Слушайте подкаст!


В этом эпизоде:

  • Почему правительство решило закрыть торговые центры, будет следить за количеством людей на улицах и ограничило доступ к детским площадкам?
  • "Общественный транспорт работает — город живет"
  • Кажется, осталось запретить лишь выход на улицу
  • Государство должно помочь людям, которые потеряли работу
  • Российское телевидение поможет решить проблему — местные пенсионеры доверяют телеканалам Россия и Первому

Все подкасты RusDelfi вы можете слушать на Spotify, подкастах Google и Soundcloud. Первый эпизод о коронавирусе слушайте ЗДЕСЬ.

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