ПОДКАСТ | "Раздражает неопределенность". Как выжить туристическому сектору Эстонии?
RusDelfi записал подкаст на тему туризма. Именно туристический сектор пострадал больше всего во время пандемии коронавируса.
RusDelfi записал подкаст на тему туризма. Именно туристический сектор пострадал больше всего во время пандемии коронавируса.
Слушайте передачу:
"Большая часть компаний вернула клиентам их деньги. Больше проблем у маленьких фирм, так как они посредники, иногда даже не второе, а третье звено в цепочке. Отследить, где конкретно деньги застряли — очень сложно", — сказала Александра Валнер, редактор портала turist.delfi.ee.
"Мне приходит много писем от наших маленьких туристических компаний, — продолжила она. — В основном из Ида-Вирумаа или Юга Эстонии. Они говорят, что они не получили госпомощь. В то же время, они сейчас ограничены в ресурсах — люди боятся покупать билеты, боятся неизвестности — вдруг завтра все закроют. В то же время руководители фирм боятся вкладывать свои деньги, есть вероятность, что потом вложения не получится вернуть. Больше всего их раздражает неопределенность. Многие сообщают, что будущее выглядит совсем страшным".
Государство вместе с Союзом профсоюзов обсуждают различные вариант поддержки турсектора. Пока есть две конкретные идеи — компенсация зарплат от Кассы по безработице, которой многие воспользовались в марте. И второе — система ваучеров. Их выдадут жителям Эстонии, а потратить они их смогут на путешествия или услуги местных компаний в сфере туризма.
"Мне нравится система ваучеров. В этом случае голосует потребитель. Он получает тот товар, который считает достойным. Но тут нужно продумать систему контроля, чтобы не начались спекуляции, — подчеркнула Татьяна Глюкман, директор туристической фирмы ОлеЛукое.
- Хорошо, если вам выдадут 5-10 евро, но я не знаю, как это будет работать. Возможно, это будет как подарочная карта, бумажная или в э-среде", — добавила она.
По ее словам, когда выплачивают зарплату — это меньше рисков, но денежную поддержку получат далеко не все.
Ведущий — Виталий Бесчастный.
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