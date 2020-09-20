ПОДКАСТ | "Раздражает неопределенность". Как выжить туристическому сектору Эстонии?

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"Большая часть компаний вернула клиентам их деньги. Больше проблем у маленьких фирм, так как они посредники, иногда даже не второе, а третье звено в цепочке. Отследить, где конкретно деньги застряли — очень сложно", — сказала Александра Валнер, редактор портала turist.delfi.ee.

"Мне приходит много писем от наших маленьких туристических компаний, — продолжила она. — В основном из Ида-Вирумаа или Юга Эстонии. Они говорят, что они не получили госпомощь. В то же время, они сейчас ограничены в ресурсах — люди боятся покупать билеты, боятся неизвестности — вдруг завтра все закроют. В то же время руководители фирм боятся вкладывать свои деньги, есть вероятность, что потом вложения не получится вернуть. Больше всего их раздражает неопределенность. Многие сообщают, что будущее выглядит совсем страшным".

Государство вместе с Союзом профсоюзов обсуждают различные вариант поддержки турсектора. Пока есть две конкретные идеи — компенсация зарплат от Кассы по безработице, которой многие воспользовались в марте. И второе — система ваучеров. Их выдадут жителям Эстонии, а потратить они их смогут на путешествия или услуги местных компаний в сфере туризма.

"Мне нравится система ваучеров. В этом случае голосует потребитель. Он получает тот товар, который считает достойным. Но тут нужно продумать систему контроля, чтобы не начались спекуляции, — подчеркнула Татьяна Глюкман, директор туристической фирмы ОлеЛукое.

- Хорошо, если вам выдадут 5-10 евро, но я не знаю, как это будет работать. Возможно, это будет как подарочная карта, бумажная или в э-среде", — добавила она.

По ее словам, когда выплачивают зарплату — это меньше рисков, но денежную поддержку получат далеко не все.

Ведущий — Виталий Бесчастный.