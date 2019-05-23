23.05.2019, 17:50

ПОДКАСТ | "Продавец любви" и даритель надежды. Почему Арсен Арустамян тратит деньги на благотворительность?

поможем больным детям вместе!
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Виталий Бесчастный
редактор
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Haltuura, podcast
Haltuura, podcastFoto: Ilmar Saabas

Героем подкаста "Халтура" стал предприниматель, организатор благотворительных мероприятий Арсен Арустамян.


В эту субботу, 25-го мая, в "Тондираба" пройдет первый спортивно-благотворительное мероприятие в рамках проекта Worldman Games. Как говорит главный организатор Арсен, мы имеем дело с захватывающими соревнованиями для всех любителей спорта, где 1000 участников будут одновременно участвовать в соревнованиях по упражнению Бёрпи (burpee - англ.).

Участие — 5 евро. Или больше, вы можете пожертвовать столько, сколько захотите. Большая часть полученных средств будет направлена на помощь двум детям. У 11-летнего Элари и его 7-летней сестры Эми очень редкое генетическое заболевание — сцепленная с Х-хромосомой гипофосфатемия, из-за которой организм теряет фосфор, происходит истончение и деформация костей.

А победителей соревнований ждет денежный приз. Первое место среди мужчин — 500 евро, первое место среди женщин 500 евро. Подробнее ЗДЕСЬ. Также зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.

Смотрите, что такое упражнение бёрпи

Помимо рассказа о данном проекте, гость нашего подкаста Арсен поделился тем, как складывалась его карьера.

Вы узнаете:

  • Кем Арсен хотел стать в детстве?
  • Как заработал первые деньги?
  • Почему в школе его называли "продавцом любви"?
  • Почему он вызывал девушке самое дешевое такси?
  • Как он жил, когда в кармане было всего 12.50 евро?
  • Зачем ему писал глава Летного департамента Эстонии?
  • Какими философскими установками он руководствуется в предпринимательстве, для чего занялся благотворительностью и каковы его планы на будущее?
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