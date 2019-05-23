ПОДКАСТ | "Продавец любви" и даритель надежды. Почему Арсен Арустамян тратит деньги на благотворительность?
Героем подкаста "Халтура" стал предприниматель, организатор благотворительных мероприятий Арсен Арустамян.
Героем подкаста "Халтура" стал предприниматель, организатор благотворительных мероприятий Арсен Арустамян.
В эту субботу, 25-го мая, в "Тондираба" пройдет первый спортивно-благотворительное мероприятие в рамках проекта Worldman Games. Как говорит главный организатор Арсен, мы имеем дело с захватывающими соревнованиями для всех любителей спорта, где 1000 участников будут одновременно участвовать в соревнованиях по упражнению Бёрпи (burpee - англ.).
Участие — 5 евро. Или больше, вы можете пожертвовать столько, сколько захотите. Большая часть полученных средств будет направлена на помощь двум детям. У 11-летнего Элари и его 7-летней сестры Эми очень редкое генетическое заболевание — сцепленная с Х-хромосомой гипофосфатемия, из-за которой организм теряет фосфор, происходит истончение и деформация костей.
А победителей соревнований ждет денежный приз. Первое место среди мужчин — 500 евро, первое место среди женщин 500 евро. Подробнее ЗДЕСЬ. Также зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.
Смотрите, что такое упражнение бёрпи
Помимо рассказа о данном проекте, гость нашего подкаста Арсен поделился тем, как складывалась его карьера.
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