ПОДКАСТ | "Продавец любви" и даритель надежды. Почему Арсен Арустамян тратит деньги на благотворительность?



В эту субботу, 25-го мая, в "Тондираба" пройдет первый спортивно-благотворительное мероприятие в рамках проекта Worldman Games. Как говорит главный организатор Арсен, мы имеем дело с захватывающими соревнованиями для всех любителей спорта, где 1000 участников будут одновременно участвовать в соревнованиях по упражнению Бёрпи (burpee - англ.).

Участие — 5 евро. Или больше, вы можете пожертвовать столько, сколько захотите. Большая часть полученных средств будет направлена на помощь двум детям. У 11-летнего Элари и его 7-летней сестры Эми очень редкое генетическое заболевание — сцепленная с Х-хромосомой гипофосфатемия, из-за которой организм теряет фосфор, происходит истончение и деформация костей.

А победителей соревнований ждет денежный приз. Первое место среди мужчин — 500 евро, первое место среди женщин 500 евро. Подробнее ЗДЕСЬ. Также зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.

Смотрите, что такое упражнение бёрпи

Помимо рассказа о данном проекте, гость нашего подкаста Арсен поделился тем, как складывалась его карьера.